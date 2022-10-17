В Тольятти прошел семейный фестиваль "ПаПаРад"

В это воскресенье в ТЦ "Акварель" состоялся семейный фестиваль "ПаПаРад", приуроченный к празднованию Всероссийского дня папы. Цель фестиваля — формирование мотивации отцов активно участвовать в жизни семьи и развитии детей.

3 часа музыки, два десятка коллективов, множество развлечений — от экшн-шоу на велосипедах до бразильских боевых искусств "капоэйра", мастер-классы от мужчин-профессионалов для детей.

Группа "ЭкоВоз" провела активную экологическую игру "ЭкоБаскетбол", на которой ребята делили отходы на вторсырье и смешанные (сложноперерабатываемые) отходы, а затем забрасывали их по корзинам. Через игру они учились сортировать и узнавали, что с этими отходами происходит потом.

Папы вместе с детьми выполняли задания, чтобы получить совместный опыт игры, расширить кругозор, научиться новым навыкам и применять их в деле.