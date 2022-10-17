В Тольятти прошел семейный фестиваль "ПаПаРад"

В это воскресенье в ТЦ "Акварель" состоялся семейный фестиваль "ПаПаРад", приуроченный к празднованию Всероссийского дня папы. Цель фестиваля — формирование мотивации отцов активно участвовать в жизни семьи и развитии детей.
3 часа музыки, два десятка коллективов, множество развлечений — от экшн-шоу на велосипедах до бразильских боевых искусств "капоэйра", мастер-классы от мужчин-профессионалов для детей.
Группа "ЭкоВоз" провела активную экологическую игру "ЭкоБаскетбол", на которой ребята делили отходы на вторсырье и смешанные (сложноперерабатываемые) отходы, а затем забрасывали их по корзинам. Через игру они учились сортировать и узнавали, что с этими отходами происходит потом.
Папы вместе с детьми выполняли задания, чтобы получить совместный опыт игры, расширить кругозор, научиться новым навыкам и применять их в деле.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?