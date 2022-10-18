16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Браконьеры Самарской области заплатят 5,1 млн руб. за причинение вреда охотничьим ресурсам В с. Большой Толкай введен карантин по АЧС Константин Пресняков: "В самарские военкоматы начали приходить первые списки ИТ-сотрудников для предоставления отсрочки" В Самаре три дома не подключены к отоплению С 1 ноября изменится расписание электричек Самара - Жигулевск

Общество

В с. Большой Толкай введен карантин по АЧС

ПОХВИСТНЕВО. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с возникновением очага по африканской чуме свиней в с. Большой Толкай Похвистневского района Самарской области постановлением губернатора введен карантин.

На территории установлен запрет на все виды охоты за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья "Среднеаверкинское", расположенного в границах угрожаемой зоны, радиус которой составляет 10 км от границ эпизоотического очага по африканской чуме свиней в с. Большой Толкай.

Установлен запрет охоты на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности, на территории охотничьих угодий "Кротковское", "Похвистневское" и "Среднеаверкинское", расположенных в границах зоны наблюдения по африканской чуме свиней .

Ограничения охоты установлены на срок до 6 декабря включительно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6