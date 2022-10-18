В с. Большой Толкай введен карантин по АЧС

В связи с возникновением очага по африканской чуме свиней в с. Большой Толкай Похвистневского района Самарской области постановлением губернатора введен карантин.

На территории установлен запрет на все виды охоты за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья "Среднеаверкинское", расположенного в границах угрожаемой зоны, радиус которой составляет 10 км от границ эпизоотического очага по африканской чуме свиней в с. Большой Толкай.

Установлен запрет охоты на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности, на территории охотничьих угодий "Кротковское", "Похвистневское" и "Среднеаверкинское", расположенных в границах зоны наблюдения по африканской чуме свиней .

Ограничения охоты установлены на срок до 6 декабря включительно.