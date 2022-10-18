В с. Большой Толкай введен карантин по АЧС

В связи с возникновением очага по африканской чуме свиней в с. Большой Толкай Похвистневского района Самарской области постановлением губернатора введен карантин.
На территории установлен запрет на все виды охоты за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья "Среднеаверкинское", расположенного в границах угрожаемой зоны, радиус которой составляет 10 км от границ эпизоотического очага по африканской чуме свиней в с. Большой Толкай.
Установлен запрет охоты на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности, на территории охотничьих угодий "Кротковское", "Похвистневское" и "Среднеаверкинское", расположенных в границах зоны наблюдения по африканской чуме свиней .
Ограничения охоты установлены на срок до 6 декабря включительно.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?