В Сызрани закрывают ж/д-переезд на ремонт

В Сызрани в связи с ремонтом с 22:00 13 января до 6:00 14 января планируется закрытие железнодорожного переезда 10 км ПК6 перегона Сызрань Город — Кашпир (соединение улиц Жуковского и Мира).

Проезд автомобильного транспорта будет возможен через железнодорожные переезды 7 км по ул. Мира и 13 км района АО "СНПЗ".