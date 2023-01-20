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Общество

В Волжском районе нарушения ПДД фиксируются с помощью аэростата

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контроль за дорожным движением на территории Волжского района был осуществлен сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и авиаторами Росгвардии с применением комплекса высотного наблюдения на базе аэростата.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Аэростат представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения. Радиус действия камеры около десяти километров, обзорность составляет 360 градусов.

Изображение с нарушением ПДД РФ в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления, где на компьютере сотрудник сохраняет видеосъемку и передает информацию о нарушении экипажу ДПС.

Аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водитель транспортного средства останавливается ближайшим нарядом, где составляется протокол об административном правонарушении.

В связи с тем, что "дирижабль" виден участникам дорожного движения, мероприятия служат действенной мерой профилактики и позволяют предотвратить правонарушения.

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