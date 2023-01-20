В Волжском районе нарушения ПДД фиксируются с помощью аэростата

Контроль за дорожным движением на территории Волжского района был осуществлен сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и авиаторами Росгвардии с применением комплекса высотного наблюдения на базе аэростата.
Аэростат представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения. Радиус действия камеры около десяти километров, обзорность составляет 360 градусов.
Изображение с нарушением ПДД РФ в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления, где на компьютере сотрудник сохраняет видеосъемку и передает информацию о нарушении экипажу ДПС.
Аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водитель транспортного средства останавливается ближайшим нарядом, где составляется протокол об административном правонарушении.
В связи с тем, что "дирижабль" виден участникам дорожного движения, мероприятия служат действенной мерой профилактики и позволяют предотвратить правонарушения.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129