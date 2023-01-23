Самарчанка добивается возбуждения уголовного дела из-за лишения ее сына наследства

В прокуратуру Самарской области обратилась самарская учительница Елена М. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении женщины, присвоившей половину дома, доставшего ее несовершеннолетнему сыну по наследству.

Как сообщила корреспонденту Волга Ньюс заявительница, в конце марта 2022 г. ее бывший 59-летний муж скончался. Его сожительница не известила об этом ни 13-летнего сына покойного, ни его мать и похоронила умершего самарца в с. Ивановка Богатовского района. О смерти отца мальчик узнал, когда позвонил ему в марте, чтоб поздравить с днем рождения.

"Я повезла сына в Ивановку на могилу отца, с которым они были в добрых отношениях, — рассказала Елена. — И там я узнала, что в доме, принадлежащем моему бывшему мужу, проживает его сожительница, которая якобы получила эту недвижимость по завещанию. Позже я выяснила, что его Volkswagen 1 марта был продан, "красивый" госномер с машины также был реализован за кругленькую сумму, самарская муниципальная квартира, где прописан мой сын, обчищена до последнего крючка. А 5 марта с его банковского счета через банкомат сняты все деньги, около 200 тыс. рублей".

По словам женщины, автомобиль через суд ей все же удалось получить на ответственное хранение до вступления в права наследства. Для этого заявительнице пришлось подавать иск о признании сделки купли-продажи иномарки недействительной. Покупатель — некий Краснов признался, что подпись покойника под договором была поддельной. Однако привлекать покупателя к уголовной ответственности за мошенничество полиция отказалась.

Долю же в деревенском доме женщине приходится отвоевывать, иначе органы опеки могут привлечь ее за ненадлежащее исполнение обязанностей законного представителя несовершеннолетнего.

После вступления в наследство в сентябре 2022 г. Елена вновь обратилась в полицию. И получила из Промышленного райотдела МВД, а также из областного управления извещение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, якобы между экс-женой и сожительницей возникли лишь гражданско-правовые отношения.

Сейчас с наследников банк взыскивает не выплаченные покойным кредиты. "Сумма, похищенная с банковской карты, как раз могла бы покрыть долг банку, однако расследовать хищение полиция отказывается", — заявила Елена.