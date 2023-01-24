Вдова орденоносца отстаивает право на пенсию за мужа, погибшего 36 лет назад

В Ленинском районном суде Самары с октября 2022 г. рассматривается гражданское дело по иску Любови Манухиной к областному отделению Фонда пенсионного и социального страхования. Вдова ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС просит суд восстановить ее право получать ежемесячную денежную выплату в 50% от суммы, причитающейся ее мужу. Ответчик требования истицы не признает.

"Тогда, в 1986 года, их согласия на работу в опасной зоне никто не спрашивал, — рассказывает корреспонденту "Волга Ньюс" истица. — Просто отправили бригаду метростроевцев помогать военным. Мой муж пробыл в зоне отчуждения всего пять дней, и 18 мая, прилетев из Киева в Куйбышев, умер в автобусе, следовавшем в город из аэропорта Курумоч".

По словам Любови Манухиной, согласно двум медицинским заключениям, ее супруг скончался из-за радиоактивного облучения, полученного при ликвидации аварии на АЭС. Он оказался первым жителем Куйбышева, ставшим жертвой Чернобыля. За добросовестное выполнение задания Петр Манухин был награжден Орденом Мужества посмертно.

"Моя доверительница овдовела в возрасте 34 лет, ее право получать ежемесячные выплаты возникло с момента достижения возраста 55 лет, — комментирует ситуацию юрист Анатолий Кузнецов, представляющий интересы Манухиной в суде. — В январе 2023 года исполнилось 16 лет как должностными лицами уполномоченных органов под различными предлогами не исполняются гарантированное ей законом ежемесячной выплаты".

По словам Кузнецова, Федеральный Закон "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", принятый в мае 1991 г., имел огромное число пробелов в регулировании правоотношений, направленных на возмещение вдовам имущественных потерь, причиненных смертью кормильца. Их устранением до настоящего времени занимаются Конституционный и Верховный Суды, издавая соответствующие судебные постановления, направленные на обеспечение единообразие судебной практики. Юрист считает, что должностные лица уполномоченных органов указанные пробелы преобразуют в коррупциогенные факторы, которые осложняют жизнь истицы.

"Я осталась с двумя детьми на руках, которым дали пенсию по потере кормильца, одну на двоих. — вспоминает Любовь Манухина. — В собесе мне тогда сказали, что, даже если бы детей было пятеро, все равно пенсия была бы одна. И мне пришлось горбатиться на двух работах, чтобы прокормить семью".

На последнем заседании, состоявшемся 23 января, представитель прокуратуры Ленинского района ходатайствовала перед судом обязать ответчика представить возражения по расчетам суммы ежемесячной денежной выплаты и итоговой суммы задолженности, образовавшейся из-за того, что министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области более 15 лет ежемесячную выплату истице не назначало и не выплачивало.

Следующее заседание суда запланировано на 16 февраля.