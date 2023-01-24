Студенты Самарской области стали инициаторами патриотического марафона "Zа Россию!"

Студенты Самарской области принимают участие в областном патриотическом марафоне "Zа Россию!". 24 января в канун Дня Российского студенчества, для активной молодежи провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.
В Самарской области развитию добровольчества уделяется особое внимание. В настоящее время в губернии более 160 тысяч волонтеров. С 2019 года в регионе работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества.
Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал значимость добровольцев, которые помогают справляться с трудностями в сложные времена.
Инициаторами открытия мастерских на базе образовательных организаций региона стали студенты Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России, университета путей сообщения, колледжа сервисных технологий и дизайна. Ребята самостоятельно изготовили станки для плетения.
"Студенты в плане социальной активности - одни из самых передовых людей в обществе. В этом году в продолжение работы волонтерского центра #МЫВМЕСТЕ решили организовать новую акцию по изготовлению маскировочных сетей, потому что в настоящее время это очень нужно. Обучившись, наши волонтеры будут тиражировать опыт для других ребят и девчат, которые придут к нам работать в новый цех", - отметила директор ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" Татьяна Санникова.
Об искусстве создания маскировочных сетей неравнодушным студентам губернии рассказала основатель добровольческого движения "Народная сеть" в регионе – жительница Красноглинского района Людмила Жаданова.
Из Самары я была одной из первых, кто взял на себя ответственность организовать в регионе такое движение. Постепенно мы стали создавать станки, а, чтобы понять технологию плетения, наши волонтеры ездили на фабрики, изучали книги военных лет. Конечно со времен Великой Отечественной войны теория и практика маскировки изменилась. В настоящее время большая ответственность в том, чтобы создать профессиональную маскировку. Очень важно создавать качественные сети, а это уж не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Мы единственная волонтерская организация, которая в своей работе использует ГОСТовские технологии, очень приближенные к военным. Наша технология, наши образцы были апробированы на фронте", - поделилась организатор регионального добровольческого движения.
Обучение по плетению маскировочных сетей Людмила Борисовна проходила в Саратове и на производстве в Московской области. В настоящее время добровольческая группа под ее руководством развернула два цеха по их изготовлению: на базе семейного спортивного клуба "Виктория - 3" в Красноглинском районе и в торговом центре "Московский".
Весь производственный процесс - схемы плетения, материалы, столы-станки и сама работа волонтёров - находится под контролем профессионального технолога. Изготавливают сети из материалов, предоставляемых благотворительным фондом "Русский порядок", из делей (сетей) и лоскутков ткани.
В ходе мастер-класса студенты колледжа попробовали себя в плетении сети по специально разработанным схемам. Однако для полного освоения мастерства и создания поистине качественной продукции необходимо несколько занятий.
"Прежде чем отправить продукцию на передовую, все сети пройдут проверку в Отделе технического контроля в Саратове при участии представителей Министерства обороны Российской Федерации. В случае выявления дефектов плетения их вернут на доработку", - пояснила Людмила Жаданова.
В рамках областного патриотического марафона "Zа Россию!" студенты колледжа прияли участие в акции "Письмо солдату", написав на открытке несколько теплых слов, которые обязательно дойдут до своего адресата.
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