В Прибрежном неизвестный стреляет из ружья по бездомным собакам

В поселке Прибрежный неизвестный ранил собак из огнестрельного оружия прямо с балкона жилой пятиэтажки, сообщает "КП-Самара". В списке живодера, предположительно, уже три пса, один из них погиб.

В поселке за бездомными собаками следят местные жительницы. За каждой закреплен целый район.

"Каждый пес у нас стерилизован, каждый здоров. Мы лечим, кормим и социализируем животных. В поселке почти не осталось собак, которые бы не прошли через отлов и специальные медицинские процедуры. Наши собаки очень добрые и абсолютно не агрессивные", — уверяет зоозащитница.

Вот только один из местных жителей невзлюбил псов и схватился за оружие. Утром 21 января в одном из жилых дворов прогремели два выстрела. Все произошло на ул. Звездной между домами 3 и 5. На снегу за детской горкой весь в крови лежал пес по кличке Сеня. Женщина вызвала ветеринара и полицию.

Сене была оказана первая помощь. Собаку отвезли в Самару на операцию в ветеринарную клинику, беда миновала. Ветврачи извлекли пулю. Пес уже скоро пойдет на поправку, но он не первый из Прибрежного, кого спасают самарские специалисты.

"В этом поселке стрельба по собакам повторяется регулярно. Например, прошлой осенью так пострадала собака, которую мы назвали Аркадия. Теперь она живет без челюсти в нашем стационаре. А в конце 2022 г. в Прибрежном был застрелен насмерть пес, никому не причинивший вреда, — рассказала журналисту директор ветеринарного центра "ФлагманВет" Инна Тарасенко. — И вот снова нас зовут на помощь из этого поселка: два новых пулевых ранения за один день. Мы всегда помогаем попавшим в беду животным. Через наш госпиталь прошли десятки собак с пулевыми ранениями. Многие остались инвалидами. Сейчас мы приняли Сеню на реабилитацию. Я уверена, что в отношении тех, кто стреляет по животным, необходимо принимать самые строгие меры. Должны появиться реальные дела, преступники должны нести ответственность. Такие живодеры зачастую орудуют исподтишка, причиняя вред животным, которые не могут дать ответ. Они не заходят в стаю, они подло стреляют из окон и с балконов. Разве закон разрешает свободное использование огнестрельного оружия? Нет! Так почему же до сих пор никто не наказан?"

Сейчас зоозащитники совместно с ловцами безнадзорных собак пытаются поймать второго раненого пса. Он хромает на одну лапу. Собака сильно напугана, она полностью потеряла доверие к человеку. Пока поймать его не получается.

Ветеринары провели медэкспертизу двух случаев — с Сеней и с погибшим в декабре 2022 Веней — и установили, что в обоих случаях были использованы одинаковые патроны калибра 5,45.

Жители Прибрежного хотят, чтобы виновника нашли, и он понес положенное законом наказание. Люди не на шутку обеспокоены — ведь в собак стреляли совсем рядом с жилыми домами, детскими садами и площадками.

"Человек использует огнестрельное оружие. А вдруг там проблемы с психикой? Сегодня он стреляет по собакам, а завтра будет целиться в детей? Нам неизвестно, что дальше от него ожидать. Мои знакомые сейчас боятся даже выйти на улицу с домашними животными", — говорит жительница Прибрежного.

Местные жители отправились в отделение полиции, где написали сразу два заявления о случаях жестокого обращения с животными. Правоохранители их приняли, выдали талоны и велели ждать окончания проверки. Правда, конкретные сроки ее проведения пока неизвестны.