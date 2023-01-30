С 1 февраля в Самаре начнется переустройство трамвайной линии на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской

Работы по переустройству трамвайной линии (на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую) планируется начать 1 февраля текущего года, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
"Планируется, что трамвайная линия будет переустроена в период с 1 по 12 февраля. На это время движение не закрываем, трамваи продолжат курсировать по старому полотну. С целью минимизации неудобств для жителей стыковку имеющихся и новых рельсов нужно будет делать только в ночные часы. Только после этого актуализируем вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской — на срок ориентировочно до 1 сентября 2023 года" — сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас осуществляют рейсы по улице Фрунзе. После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах.
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Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...