С 1 февраля в Самаре начнется переустройство трамвайной линии на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской

Работы по переустройству трамвайной линии (на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую) планируется начать 1 февраля текущего года, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

"Планируется, что трамвайная линия будет переустроена в период с 1 по 12 февраля. На это время движение не закрываем, трамваи продолжат курсировать по старому полотну. С целью минимизации неудобств для жителей стыковку имеющихся и новых рельсов нужно будет делать только в ночные часы. Только после этого актуализируем вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской — на срок ориентировочно до 1 сентября 2023 года" — сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас осуществляют рейсы по улице Фрунзе. После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах.