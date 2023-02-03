В Самаре мигрант пытался спрятаться от полицейских под кроватью

В Советском районе Самары полицейские провели рейд по проверке нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В домах по ул. База 12 домов МПС полицейские обнаружили иностранцев, которые нарушили правила въезда в РФ. Советский райсуд вынес решение о выдворении шести мигрантов из страны.
Кроме того, при проверке дома на ул. Железной Дивизии правоохранители нашли 15 нарушителей. В отношении 13 из них составлены административные протоколы, двоих привлекли к ответственности за отсутствие документов. Один из жильцов дома безуспешно пытался избежать наказания, спрятавшись от полицейских под кроватью.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».