В Самаре мигрант пытался спрятаться от полицейских под кроватью

В Советском районе Самары полицейские провели рейд по проверке нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В домах по ул. База 12 домов МПС полицейские обнаружили иностранцев, которые нарушили правила въезда в РФ. Советский райсуд вынес решение о выдворении шести мигрантов из страны.

Кроме того, при проверке дома на ул. Железной Дивизии правоохранители нашли 15 нарушителей. В отношении 13 из них составлены административные протоколы, двоих привлекли к ответственности за отсутствие документов. Один из жильцов дома безуспешно пытался избежать наказания, спрятавшись от полицейских под кроватью.