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Происшествия

В Самаре мигрант пытался спрятаться от полицейских под кроватью

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районе Самары полицейские провели рейд по проверке нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В домах по ул. База 12 домов МПС полицейские обнаружили иностранцев, которые нарушили правила въезда в РФ. Советский райсуд вынес решение о выдворении шести мигрантов из страны.

Кроме того, при проверке дома на ул. Железной Дивизии правоохранители нашли 15 нарушителей. В отношении 13 из них составлены административные протоколы, двоих привлекли к ответственности за отсутствие документов. Один из жильцов дома безуспешно пытался избежать наказания, спрятавшись от полицейских под кроватью.

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