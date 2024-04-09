"Очень страшно!": директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест рассказала, как стала жертвой мошенников

Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА", член Общественной палаты Самарской области Ольга Шелест рассказала, как потеряла все свои деньги и еще осталась должна.

"5 апреля с моего счет внезапно списалось почти 30 тыс. рублей. Это были все мои деньги! К этому ужасу добавлялось то, что я находилась в командировке в Казани (приезжала по приглашению Владимира Вавилова на открытие хосписа "Наташа"). Когда мои руки перестали трястись, я пошла в сбер-онлайн смотреть — за что списана такая сумма? И нашла судебный приказ от 22 декабря 2023 г., согласно которому я 2 февраля 2022 г. взяла какой-то заем! И этот мой долг выкупило коллекторское агентство из Новосибирска ООО "Право онлайн". И вот в его пользу я теперь должна 58 тыс. рублей!" — написала Ольга в соцсетях.

Ольга говорит, что она вообще против любых кредитов. А уж про микрозаймы она вообще никогда и слышать не хотела.

"Я стала думать: кто и как мог оформить на меня заем? Оказалось, сейчас вообще даже из дома выходить никуда не надо — все онлайн! А так как, несмотря на все ужесточающиеся законы по охране персональных данных, наши персональные данные гуляют везде (куда бы ты ни пришел, хоть в банк, хоть в налоговую, хоть в гостиницу заселяться и т. д.) — везде ты свой паспорт предъявляешь, его еще ксерокопируют! В общем, кто угодно может взять твои данные и подать заявку онлайн на оформление займа! Что и произошло с моим паспортом", — рассуждает Ольга.

Глава благотворительного фонда рассказала, что провела тяжелую бессонную ночь. Ведь ее карты заблокированы, денег нет.

"Стало страшно: если уж со мной такое произошло, а я все-таки довольно известный человек, публичная личность, и член Общественной палаты, и сопредседатель самарского ОНФ, и ветеран боевых действий, и подполковник полиции, то что говорить о бабушках и дедушках, о любом человеке, который просто живет свою жизнь? Очень страшно! — продолжает она. — Разговор с коллекторским агентством, которое выкупило этот долг, дал понимание точное: кто-то реально воспользовался моим паспортом, мне даже продиктовали телефон, на который коллекторы звонили, и конечно — телефон не мой. И мне даже продиктовали некоторые цифры банковской карты, на которую был оформлен заем! И конечно — ничего из продиктованного вообще не мое! Телефон, как оказалось, зарегистрирован в Башкирии, на человека, которого я нашла "ВКонтакте" — но вопрос: а реально ли он брал? Может, и его тоже подставили? Поэтому звонить я никуда не стала. Коллекторское агентство сказало, что готово мне предоставить и договор займа, и договор цессии по моему заявлению — его я им отправила".

Ольга говорит, что уже написала заявление в полицию. Журналист Волга Ньюс обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Самарской области, но там пока не смогли прокомментировать ситуацию.

Исполнительный директор благотворительного фонда говорит, что попробует и обратиться к мировому судье с заявлением об отмене приказа и отзыве его из банка.

"Я очень надеюсь, что мне удастся вернуть незаконно списанные, я бы даже сказала, украденные у меня деньги! Да, вместо того, чтобы помогать детям, я буду ездить по судам и полициям и доказывать, что я "не верблюд". Однако, может, стоит, и в судебные законы внести изменения? И все-таки требовать присутствия людей, в отношении которых рассматриваются такие дела? И запретить выдавать онлайн-займы? И привлекать к ответственности организации, которые не проводят проверку личности?" — предлагает общественница.

Кстати, ранее Волга Ньюс публиковал большой материал о том, что делать, если мошенники оформили на вас кредит. Ведь, действительно, чужие люди нередко получают доступ к персональным данным.

Также недавно начальник уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области Павел Жилюнов рассказал о самых популярных мошеннических схемах.