"Готовь сани летом": как в Самарской области готовятся к приближающимся холодам

По информации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, регион готов к отопительному сезону на 79%. Как продвигается подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к работе зимой 2024/25 года и какие сложности приходится преодолевать коммунальщикам в этом сезоне, разбирался корреспондент Волга Ньюс.

Своевременность и координация

Чтобы зима не застала врасплох, готовить новый отопительный сезон коммунальщики начинают, по сути, сразу после окончания предыдущего — весной. Кроме того, важен здесь не только фактор времени, но и согласованные действия всех заинтересованных органов и служб: Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной жилищной инспекции, муниципалитетов, управляющих компаний, теплоснабжающих, ремонтных и других организаций.

Для координации действий создаются штабы: региональный, а также на уровне органов местного самоуправления поселений и городских округов. В их составе — представители Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и государственной жилищной инспекции Самарской области.

По данным регионального правительства, по состоянию на 25 июля 2024 года подготовку к отопительному сезону в Самарской области оценивают на 79% (при плановом 73%). При этом готовность объектов жилищного фонда составляет 77%, объектов учреждений образования — 76%, объектов культуры — 79% и объектов медицинских учреждений — 84%.

Чтобы повысить качества предоставляемых услуг населению, в 2024 году в Самарской области проходит восемь мероприятий по строительству и реконструкции котельных. Так, например, реконструируют четыре котельные в Жигулевске и одну в Самаре. За счет областного бюджета ведется техническое перевооружение трех объектов в Похвистневском, Кошкинском и Кинель-Черкасском районах.

Проблемы и нарушения

Не обошлось и без нарушений. Так, в ходе подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2024–2025 было обнаружено: нарушение теплового контура, периодичности системы вентиляции, промывки систем отопления. Как сообщили в ГЖИ, выявленные нарушения возможно устранить до 15 сентября этого года.

Ежегодно вызывают опасение у коммунальщиков многоквартирные дома 6–7 категории — у них большой физический износ. Поэтому зачастую требуют больших дополнительных затрат, превышающих собираемость по статье текущего ремонта.

Ряд проблем были обозначены и на совещании областного штаба с участием врио губернатора Вячеслава Федорищева, состоявшемся 19 июля. Тогда и.о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Евгений Васильев обратил внимание на ситуацию прошлого года, когда без паспортов готовности и актов готовности к отопительному сезону отработали три района области. Ведомство уже начало плановые проверки, пока они проведены в девяти муниципальных образованиях.

Среди выявленных нарушений Евгений Васильев обозначил такие, как отсутствие ремонтных работ в зданиях котельных, истекание срока безопасной эксплуатации оборудования, отсутствие договора на техническое обслуживание оборудования со специализированной организацией и другие.

"Выявленные замечания передаются в комиссию органов МСУ для работы. Мы проводим консультирование по вопросам, чтобы эти нарушения устранить", — отметил он.

Кроме того, определенный скепсис вызвала цифра общей готовности муниципалитетов 72,3%, Евгений Васильев подчеркнул: "Мы скептически относимся к данному проценту по причине того, что этот процент исходит от суммы освоенных денег на эти восстановительные, подготовительные, ремонтные работы. И эта сумма в бюджете закладывается не из потребности, что необходимо сделать, а из того, сколько денег есть".

В связи с этим по решению главы региона со следующего штаба будет изменен подход к оценке готовности: в его основе будет то, сколько ресурсов необходимо для обеспечения нормальной подачи тепла.

Еще одной проблемой остается состояние крышных котельных в МКД — по информации специалистов, большое количество таких модулей в Самаре уже вырабатывают свой ресурс, а ремонтировать их за счет средств Фонда капитального ремонта не позволяет законодательство. Остается только собирать с жильцов большие суммы, исчисляемые миллионами рублей.

Как пояснил Виктор Часовских, директор ГАУ СО ДПО "Квалификационный Центр ЖКХ и энергетики", в настоящее время уже переданы предложения дополнить закон Самарской области 60-ГД о системе капитального ремонта в плане включения ремонта крышных котельных в работы по капитальному ремонту.

Тепло в каждый дом

По-новому будут подходить к проверке жилищного фонда на готовность к зиме и в столице региона — в Самаре начнут действовать дополнительные правила в этой сфере. В 2024 г. специалистам предстоит осмотреть тепловые контуры как минимум в 50% таких объектов.

По данным пресс-службы мэрии, по состоянию на 15 августа готовность объектов составляет 80%.

Как сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии, к зиме планируется подготовить 564 муниципальных объекта социальной сферы, в том числе 476 объектов образования. Это 210 школ, 220 детских садов, 46 зданий дополнительного образования, 34 объекта культуры, 54 объекта спорта. На 25 июля подготовлено 422 объекта социальной сферы из 564, что составляет 74,8%. В том числе подготовлено: 356 объектов образования из 476–74,8%; 26 объектов культуры из 34–76,4%; 40 объектов спорта из 54–74,1%.

К отопительному сезону готовят котельные и теплотрассы. Всего в Самаре насчитывается 117 единиц котельных, средний процент их готовности — 79,5%. В том числе: 59 котельных и 1 ТП — муниципальные котельные, подготовлено 85,5%; 57 — ведомственные котельные, подготовлено 74,4%. Также продолжаются работы по ремонту и модернизации теплотрасс. С учетом перекладок подготовлено 78,9% тепловых сетей. Сегодня работы ведутся на 24 объектах, переложено 9 542 погонных метров трубопроводов, что составляет 65,5%.

"Подготовка объектов социальной сферы к новому отопительному сезону также идет по графику. Теплотрассы, которые пролегают рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями, подрядчики обязуются обновить до 1 сентября. Помимо этого, совместно с ГЖИ Самарской области в Самаре ведется работа по оценке готовности объектов соцсферы, многоквартирных домов. Ожидается, что работа комиссии будет завершена до 15 сентября", — уточнили в пресс-службе.

Палки в колеса

Не обошлось и без интриги — в редакцию поступила информация о том, что "генерирующие компании, якобы, требуют установку новых приборов учета тепловой энергии и горячей воды (как минимум общедомовых или узловых) по истечении первого поверочного интервала (1 или 2 года в зависимости от модели). При этом "старые" (после поверки, калибровки и тем более ремонта) принимать отказываются — это создает для УК и ТСЖ дополнительные затраты, что явно не идет на пользу итоговым квитанциям за оплату услуг ЖКХ".

Вопрос пришлось переадресовать в ГЖИ, где ответили, что инспекция "не располагает информацией о том, что "с этого года не рекомендуется использовать счетчики тепловой энергии и горячей воды, эксплуатация которых составляет срок более 1–2 лет, независимо от наличия ремонта и поверки приборов".

Виктор Часовских, директор ГАУ СО ДПО "Квалификационный Центр ЖКХ и энергетики", член Общественной палаты Самарской области, Заслуженный работник ЖКХ Самарской области:

"Успешная подготовка к отопительному сезону зависит от согласованности действий всех участников этого процесса. Условно здесь можно выделить три направления: подготовка котельных и магистральных тепловых сетей, подготовка теплового оборудования в жилых домах и учреждениях, и подготовка оборудования, установленного непосредственно в помещениях, то есть у конечного потребителя. И за каждое из этих направлений отвечает конкретная организация или физлицо.

Так, теплоснабжающие организации на этапе подготовки должны привести в порядок свое теплогенерирующее оборудование и теплотрассы. Управляющие компании также должны провести ряд мероприятий, среди которых: испытание узлов ввода, промывка и регулировка систем отопления, поверка и калибровка счетчиков, а также многие другие. И не нужно забывать, что тепловое оборудование внутри помещений находится в зоне ответственности самого собственника и за этим оборудованием надо следить — вовремя проводить поверку приборов учета (если они есть), следить за исправностью труб и радиаторов, своевременно их ремонтировать и обслуживать.

Хочется напомнить еще об одной немаловажной составляющей готовности к зиме, это готовность самих аварийно-диспетчерские служб, которым необходимо четко реагировать на все проблемы, на звонки и вопросы жителей, потому что от них, от этих служб, во многом будет зависеть сам процесс прохождения этого отопительного сезона и устранение неисправностей.

Одним словом, все, от кого зависит отопительный сезон, должны отработать свой участок четко — УК, органы местного самоуправления, и ГЖИ как надзорный орган, должны сделать все возможное, чтобы зимой в квартирах было тепло, а нештатных ситуаций было как можно меньше".