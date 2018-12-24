Рядом с площадью Куйбышева на Новый год ограничат движение

В связи с проведением на площади им. Куйбышева новогодних торжеств с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января будет действовать ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Эта мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД управления МВД России по Самаре.

Ограничение вводится на следующих участках:

по ул. Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;

по ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;

на площади им. В.В.Куйбышева.

Также в этих местах с 20:00 30 декабря до 08:00 минут 1 января запрещены остановка и стоянка транспорта (за исключением спецмашин и машин с утвержденными ГИБДД пропусками).

Кроме того, с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме, разработанной и согласованной с ГИБДД. Схема движения изменится у автобусов маршрутов №№ 24, 92 и 297.

Так, автобусы №№ 24,92 будут следовать в объезд по улицам Галактионовской, Красноармейской, а для автобусов №297 организуется объезд по улицам Самарской и Красноармейской.