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Общество

ТТУ планирует обкатать бесконтактную схему оплаты на одном трамвае без кондуктора

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) Самары работает над внедрением бескондукторной оплаты проезда. Решается вопрос закупки соответствующего оборудования, сообщает предприятие в соцсетях.

В ТТУ предупреждают, что это оборудование дорогостоящее и "будет запущен пилотный проект на одном из трамвайных маршрутов".

Напомним, в первом квартале 2019 года в муниципальном общественном транспорте Самары планируется ввести систему оплаты проезда с помощью банковских карт. На терминалах установлено новое программное обеспечение. Также будет возможна оплата с помощью сотовых телефонов, оборудованных чипом NFC, а также с использованием приложений AndroidPay, SamsungPay, ApplePay.

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