ТТУ планирует обкатать бесконтактную схему оплаты на одном трамвае без кондуктора

Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) Самары работает над внедрением бескондукторной оплаты проезда. Решается вопрос закупки соответствующего оборудования, сообщает предприятие в соцсетях.

В ТТУ предупреждают, что это оборудование дорогостоящее и "будет запущен пилотный проект на одном из трамвайных маршрутов".

Напомним, в первом квартале 2019 года в муниципальном общественном транспорте Самары планируется ввести систему оплаты проезда с помощью банковских карт. На терминалах установлено новое программное обеспечение. Также будет возможна оплата с помощью сотовых телефонов, оборудованных чипом NFC, а также с использованием приложений AndroidPay, SamsungPay, ApplePay.