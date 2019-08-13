В Струковском саду пройдет Фестиваль цветов

24 августа в Струковском саду 15-й раз пройдет "Фестиваль цветов 2019", сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Мероприятие пройдет в нескольких форматах. На пешеходной ул. Куйбышева снова организуют цветочный парад, который удивит и порадует зрителей чудесами флористического искусства в исполнении лучших флористов России и зарубежных стран. Карнавальные колонны украсят несколько передвижных цветочных платформ, стилизованных на театральную тему. 2019 год в России объявлен Годом театра.

Участники парада уже по традиции пройдут от площади Революции до Струковского сада. Цветочный карнавал в Самаре — это яркое флористическое шоу, выступления уличных артистов в "цветочных" костюмах, парад духовых оркестров и ретро автомобилей.

Два десятка тематических площадок украсят в этот день Струковский сад и будут посвящены истории старинного парка. Инсталляции "Самара купеческая", "Городская усадьба", Сенсорный сад и многие другие. У людей с ограниченными возможностями здоровья и у всех желающие будет возможность в прямом смысле прикоснуться к природе. Планируется, что сенсорная площадка будет включать в себя зону с различными по фактурам природными материалами, стеллажи с ароматическими растениями, растениями с различной фактурой листвы. Также в Струковском саду на площадках организуют интерактивные и музыкальные программы, конкурс цветочных костюмов, выставки цветочных композиций. На сцене открытой эстрады и летнего театра до позднего вечера будет звучать духовой оркестр, выступят джазовые и эстрадные коллективы.

Все желающие смогут купить рассаду цветов, саженцы и сувениры на выставке-ярмарке на набережной р. Волга.