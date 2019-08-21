В Самаре возбуждено 22 уголовных дела за поддельный парфюм, автозапчасти и одежду

По материалам должностных лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни в июле и августе было возбуждено 22 уголовных дел за незаконное использование чужих товарных знаков. Сумма ущерба правообладателям составил более 200 млн руб., сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Самарской таможней продолжается работа, направленная на защиту рынка от незаконного ввоза контрафактной продукции и защиту прав интеллектуальной собственности.

Предметами уголовных дел стали поддельные парфюмерные изделия — Cacharel, Giorgio Armani, PACO RABANNE, Molecules, Trussardi, Dolce Gabbana, Bvlgari, Calvin Klein, CHLOE; рюкзаки — Louis Vuitton, SwissGear, часы Tissot, спортивные костюмы — Reebok, Porsche, также детали на автомобили, телефонные аксессуары, обувь и многое другое.

По итогам выявления самарскими таможенниками товаров с признаками контрафактных в июле и августе 2019 г. органами полиции было возбуждено 22 уголовных дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что с начала года уже сообщалось о возбуждении 10 уголовных делах, которые возбудили по материалам Самарских таможенников за незаконное использование чужих товарных знаков.