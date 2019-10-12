Мусоросортировочная станция открылась в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске 11 октября открылась мусоросортировочная станция — первая в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология", который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина.

Мощность новой станции — до 100 тыс. тонн. Она оснащена тремя конвейерами — цепным и двумя ленточными. Это позволит обрабатывать до 20 т ТКО в час. Оборудование полностью отечественное. На конвейере в одну смену работают 20 сотрудников, каждый прошел соответствующее обучение.

Благодаря запуску станции в области будет возможно внедрять раздельный сбор мусора. В Новокуйбышевске уже появились специализированные контейнеры, которые позволяют разделять ТКО на сухие отходы (стекло, бумага, железные банки) и смешанные отходы (пищевые, бытовые, загрязненная упаковка).

"Наша задача в рамках национального проекта — эффективно перерабатывать все отходы с ТКО, и к 2022 году мы должны выйти на 100% обработки, то есть 100% мусора должно сортироваться. Мы должны построить к 2022 году 12 сортировок. Сейчас мы запускаем мусоросортировочную станцию в Новокуйбышевске, и в первом квартале 2020 года аналогичная сортировка будет запущена в Волжском районе в Преображенке", — прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Министр также подчеркнул, что строительство новых высокотехнологичных объектов сортировки мусора будут вести с учетом мнения местных жителей при строгом соблюдении всех законных требований.