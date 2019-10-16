В районе площади Куйбышева на день ограничат движение транспорта

В следующую пятницу, 25 октября, в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения "в связи с проведением мероприятия" будут действовать с 10:00 до 24:00. Кроме того, на указанном участке ул. Вилоновской с 20:00 24 октября до 24:00 25 октября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

С 10:00 до 24:00 25 октября работа автобусов маршрута №297 будет организована по временной схеме.

Городская администрация обращает внимание жителей на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.