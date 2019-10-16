16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открываются шесть новых детсадов Океанариум в ТРК "Московский" планируется открыть в середине декабря В районе площади Куйбышева на день ограничат движение транспорта Участники проекта "Театральное Приволжье" покажут спектакль для воспитанников коррекционного интерната В регионе готовятся к IX Параду Памяти

Общество

В районе площади Куйбышева на день ограничат движение транспорта

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В следующую пятницу, 25 октября, в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения "в связи с проведением мероприятия" будут действовать с 10:00 до 24:00. Кроме того, на указанном участке ул. Вилоновской с 20:00 24 октября до 24:00 25 октября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

С 10:00 до 24:00 25 октября работа автобусов маршрута №297 будет организована по временной схеме.

Городская администрация обращает внимание жителей на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3