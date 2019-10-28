В Самаре Большой этнографический диктант пройдет в Областной детской библиотеке

Большой этнографический диктант (12+) пройдет в Самаре 1 ноября в 11:00 в ГБУК "Самарская областная детская библиотека" (Самара, ул. Невская, 8).

Большой этнографический диктант приурочен к Дню народного единства. В России акция проводится уже четвертый год. Ее участником может стать любой житель России и зарубежной страны, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Библиотека проведет диктант для школьников средних классов (12-15 лет), их родителей и всех желающих взрослых. В число участников акции войдут воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России.

Каждый, кто напишет диктант, получит сертификат участника акции. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 г., индивидуальные результаты - 12 декабря 2019 года.

Главный организатор "Большого этнографического диктанта" - федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнер - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В Самарской области организатор диктанта - администрация губернатора Самарской области.