Коронавирус в Самарской области: самое важное на 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в регионе продолжается борьба с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 апреля в Самарской области новых случаев заболевания не зафиксировано. Общее число инфицированных - 17. Восьмого пациента, вылечившегося от коронавируса, выписали 4 апреля. Он прибыл из Италии и находился на самоизоляции.

По федеральным данным сайта стопкоронавирус.рф, в России проведено более 639 тыс. тестов, зарегистрировано 4731 случаев заболевания, из них 582 - за последние сутки, 333 человек выздоровело, 43 человека умерло.

В Самарской области постановлением губернатора карантин продлен до 12 апреля. Правила те же: выходить из дома только в больницу за экстренной медпомощью, в магазины за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку, вынести мусор, погулять с питомцем. Для пожилых людей, находящихся в группе риска, продлевается режим до 30 апреля. При выходе из дома каждый должен соблюдать 1,5 метра дистанции до другого человека, это же требование должны соблюдать те, кто работает.

С 5 апреля в регионе отменяется 17 пригородных электропоездов.

С понедельника, 6 апреля, самарский метрополитен по будням будет работать в обычном режиме. В выходные дни пока действует сокращенное расписание. Количество общественного транспорта в городе будет увеличено с понедельника. Владельцы транспортных карт смогут перенести денежные средства, внесенные на апрель, на май.

Служба занятости населения Самарской области работает в условиях режима повышенной готовности с 6 по 10 апреля. Все операции выполняются через интерактивный портал службы занятости.

С понедельника, 6 апреля, возобновляют работу муниципальные бани Самары: баня № 2 (ул. Самарская, д. 140); баня на Симферопольской (ул. Симферопольская, д. 23); баня на Советской Армии (ул. Советской Армии, д. 291). Постановление об этом подписано главой города Еленой Лапушкиной.

Правительство РФ приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Постановление действует в течение 6 месяцев.

Учебный год в ряде школ России может быть продлен до 8 июня, а дата сдачи ЕГЭ может быть повторно перенесена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, решение пока не принято. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр отметил, что школьников не планируется оставлять на второй год из-за перехода на дистанционное обучение, а информация, которая появляется об этом в интернете, не соответствует действительности.

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что испытания вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля. "В июне начнутся испытания на людях", - сказал он.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал идею ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса, отметив, что такие ограничения должны действовать до снятия всех противоэпидемических мер. В Самарской области с таким предложением накануне выступил депутат Самарской губернской Думы Александр Милеев.

Роспотребнадзор на официальном сайте дал рекомендации по питанию в условиях самоизоляции. Специалисты обращают внимание граждан, что употребление большого количества продуктов, прошедших термическую обработку, приводит к негативным последствиям для иммунной системы и для общего физического и психического здоровья.