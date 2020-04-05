16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коронавирус в Самарской области: самое важное на 5 апреля В Самарской области нет новых случаев заражения коронавирусом Коронавирус в Самарской области: самое важное на 4 апреля Самарского художника, заболевшего коронавирусом, выписали из Коммунарки Стоматологические клиники региона прекратили плановый прием

Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 5 апреля

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 5 апреля, в регионе продолжается борьба с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 апреля в Самарской области новых случаев заболевания не зафиксировано. Общее число инфицированных - 17. Восьмого пациента, вылечившегося от коронавируса, выписали 4 апреля. Он прибыл из Италии и находился на самоизоляции. 

По федеральным данным сайта стопкоронавирус.рф, в России проведено более 639 тыс. тестов, зарегистрировано 4731 случаев заболевания, из них 582 - за последние сутки, 333 человек выздоровело, 43 человека умерло.

В Самарской области постановлением губернатора карантин продлен до 12 апреля. Правила те же: выходить из дома только в больницу за экстренной медпомощью, в магазины за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку, вынести мусор, погулять с питомцем. Для пожилых людей, находящихся в группе риска, продлевается режим до 30 апреля. При выходе из дома каждый должен соблюдать 1,5 метра дистанции до другого человека, это же требование должны соблюдать те, кто работает.

С 5 апреля в регионе отменяется 17 пригородных электропоездов.

С понедельника, 6 апреля, самарский метрополитен по будням будет работать в обычном режиме. В выходные дни пока действует сокращенное расписание. Количество общественного транспорта в городе будет увеличено с понедельника. Владельцы транспортных карт смогут перенести денежные средства, внесенные на апрель, на май. 

Служба занятости населения Самарской области работает в условиях режима повышенной готовности с 6 по 10 апреля. Все операции выполняются через интерактивный портал службы занятости.

С понедельника, 6 апреля, возобновляют работу муниципальные бани Самары: баня № 2 (ул. Самарская, д. 140); баня на Симферопольской (ул. Симферопольская, д. 23); баня на Советской Армии (ул. Советской Армии, д. 291). Постановление об этом подписано главой города Еленой Лапушкиной.

Правительство РФ приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Постановление действует в течение 6 месяцев. 

Учебный год в ряде школ России может быть продлен до 8 июня, а дата сдачи ЕГЭ может быть повторно перенесена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, решение пока не принято. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр отметил, что школьников не планируется оставлять на второй год из-за перехода на дистанционное обучение, а информация, которая появляется об этом в интернете, не соответствует действительности.

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что испытания вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля. "В июне начнутся испытания на людях", - сказал он.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал идею ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса, отметив, что такие ограничения должны действовать до снятия всех противоэпидемических мер. В Самарской области с таким предложением накануне выступил депутат Самарской губернской Думы Александр Милеев.

Роспотребнадзор на официальном сайте дал рекомендации по питанию в условиях самоизоляции. Специалисты обращают внимание граждан, что употребление большого количества продуктов, прошедших термическую обработку, приводит к негативным последствиям для иммунной системы и для общего физического и психического здоровья.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3