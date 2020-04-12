Четвертая неделя карантина: продолжение самоизоляции, начало работы, новые ограничения

На протяжении всей недели с 6 по 12 апреля жители Самарской области продолжали оставаться на самоизоляции. В регионе активно велась борьба с новой коронавирусной инфекцией. Некоторые предприятия возобновили работу, усилив меры предосторожности для работников.

Здоровье

За прошедшую неделю с 6 по 12 апреля количество заболевших в регионе выросло с 17 до 21 человека.

6 апреля был выписан еще один пациент, переболевший новой инфекцией. Под наблюдением врачей остаются 23 человека, которые могут быть инфицированы, их повторные анализы отправлены на проверку. 8 апреля зарегистрирован еще один случай заболевания, новый заболевший - тольяттинец, а один пациент, проходивший лечение от коронавируса, выписан.

Житель Тольятти, который стал первым инфицированным новым коронавирусом в Самарской области и заразил как минимум пять человек, не будет привлечен к ответственности. Мужчина прибыл на территорию РФ из-за границы 1 марта, симптомы заболевания появились у него 11 марта, а постановление о самоизоляции было принято лишь 18 марта.

10 апреля в регионе выявлено еще два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один из заболевших из Сызрани, второй — из Волжского района, оба в удовлетворительно состоянии. Один из них проходит лечение в 5-й горбольнице Тольятти, второй — в 6-й городской больнице Самары.

В это же день в Самаре и Тольятти выписаны трое пациентов, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция. Двое из них проходили курс лечения в 6-й городской больнице Самары: женщина заразилась в путешествии по Франции и Испании, мужчина был в Австрии. Еще одна женщина лечилась в 5-й горбольнице Тольятти. Она также была за границей.

К 11 апреля в регионе число инфицированных достигло 21 человека, 14 человек выздоровело, 7 продолжают лечение.

В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом - заболеваемость ниже эпидпорога на 29,33%, при этом в возрастной группе от 15 лет и старше сохраняется его превышение на 3,64%.

С 9 апреля в медучреждениях возобновили плановую госпитализацию и медицинские обследования по направлению лечащего врача (кроме диспансеризации и профилактических осмотров).

Общество



С 6 апреля увеличилось количество пассажирского транспорта в Самаре. Самарский метрополитен восстановил работу в прежнем режиме по будням. Также с понедельника горожанам стали доступны три муниципальные бани.

Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции.

В понедельник вышли на работу сотрудники целого ряда системообразующих предприятий Самарской области, в том числе тех категорий, которые отражены в постановлении правительства.

Региональный департамент информационных технологий и связи разработал систему, позволяющую жителям региона получать разрешение на выход из дома в период самоизоляции с помощью QR-кодов.

С 6 апреля возобновлен учебный процесс в дистанционном формате. В дежурных группах детских садов увеличилось количество детей, работало 565 таких групп в 434 детских садах. Детей на месте осматривает врач, поэтому родителям не нужно будет посещать лечебное учреждение, чтобы получить справку для детского сада.

Утверждена новая форма справки от работодателя, с которой жителям разрешено перемещаться по территории региона в период самоизоляции. Справки, выданные жителям региона до утверждения новой формы, по-прежнему действительны.

В регионе, как и в стране, не будут взимать пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.



Помощь людям в возрасте 65+, находящимся в самоизоляции, оказывают 1890 добровольцев. За последнюю неделю их стало почти в 4,5 раза больше.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, - по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

100 автомобилей, которые были заняты чиновниками регионального и муниципального уровня, решено передать в систему здравоохранения.

В областном центре социальной помощи семье и детям начали оказывать психологическую помощь людям, которым тяжело постоянно находиться дома, - онлайн и по телефону.

В Тольятти 42% жителей, обязанных соблюдать карантин, проигнорировали самоизоляцию.

До 4 мая в регионе запрещено охотиться на боровую и водоплавающую дичь (куропатки, глухари, рябчики, тетеревы, утки и др.). Это связано с режимом повышенной готовности. Жители региона должны оставаться дома и не покидать жилье без особой необходимости.



Правительство Самарской области уточнило перечень организаций, которые могут работать без ограничений начиная со следующей недели. Это организации общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, организации, которые обеспечивают предоставление услуг населению в дистанционном режиме, по предварительной записи или на дому, адвокаты, нотариусы, служебные столовые, буфеты и кафе.

За нарушение санитарных норм и правил, установленных постановлением главного санитарного врача РФ и иных уполномоченных органов в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, введены штрафы — для должностных лиц от 10 до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 до 300 тыс. рублей. Кроме того, законодательство предусматривает приостановление деятельности организаций на срок до 90 суток.

В Самаре с 11 апреля временно запретят посещать муниципальные кладбища — Рубежное, Центральное, Спасское, Песчаная Глинка, Южное, Кряжское, Городское, Татарское, Еврейское, Безымянское, Зубчаниновское, Мехзаводское, Управленческое, Сорокины Хутора, Лесное, Яблонька, Береза, Прибрежное. Кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

Приняты постановления Главного государственного санитарного врача по Самарской области об ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях и усилении мер профилактики новой коронавирусной инфекции на предприятиях.