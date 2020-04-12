16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Число заболевших коронавирусом в регионе не увеличилось Четвертая неделя карантина: продолжение самоизоляции, начало работы, новые ограничения Коронавирус в Самарской области: самое важное на 12 апреля На предприятиях с 13 апреля усилят меры профилактики коронавируса В Красноярском районе прошла акция в поддержку работников экстренных служб

Здравоохранение Общество

Четвертая неделя карантина: продолжение самоизоляции, начало работы, новые ограничения

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На протяжении всей недели с 6 по 12 апреля жители Самарской области продолжали оставаться на самоизоляции. В регионе активно велась борьба с новой коронавирусной инфекцией. Некоторые предприятия возобновили работу, усилив меры предосторожности для работников.

Здоровье

За прошедшую неделю с 6 по 12 апреля количество заболевших в регионе выросло с 17 до 21 человека.

6 апреля был выписан еще один пациент, переболевший новой инфекцией. Под наблюдением врачей остаются 23 человека, которые могут быть инфицированы, их повторные анализы отправлены на проверку. 8 апреля зарегистрирован еще один случай заболевания, новый заболевший - тольяттинец, а один пациент, проходивший лечение от коронавируса, выписан.

Житель Тольятти, который стал первым инфицированным новым коронавирусом в Самарской области и заразил как минимум пять человек, не будет привлечен к ответственности. Мужчина прибыл на территорию РФ из-за границы 1 марта, симптомы заболевания появились у него 11 марта, а постановление о самоизоляции было принято лишь 18 марта.

10 апреля в регионе выявлено еще два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один из заболевших из Сызрани, второй — из Волжского района, оба в удовлетворительно состоянии. Один из них проходит лечение в 5-й горбольнице Тольятти, второй — в 6-й городской больнице Самары.

В это же день в Самаре и Тольятти выписаны трое пациентов, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция. Двое из них проходили курс лечения в 6-й городской больнице Самары: женщина заразилась в путешествии по Франции и Испании, мужчина был в Австрии. Еще одна женщина лечилась в 5-й горбольнице Тольятти. Она также была за границей.

К 11 апреля в регионе число инфицированных достигло 21 человека, 14 человек выздоровело, 7 продолжают лечение.

В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом - заболеваемость ниже эпидпорога на 29,33%, при этом в возрастной группе от 15 лет и старше сохраняется его превышение на 3,64%.

С 9 апреля в медучреждениях возобновили плановую госпитализацию и медицинские обследования по направлению лечащего врача (кроме диспансеризации и профилактических осмотров).

Общество

С 6 апреля увеличилось количество пассажирского транспорта в Самаре. Самарский метрополитен восстановил работу в прежнем режиме по будням. Также с понедельника горожанам стали доступны три муниципальные бани.

Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции.

В понедельник вышли на работу сотрудники целого ряда системообразующих предприятий Самарской области, в том числе тех категорий, которые отражены в постановлении правительства.

Региональный департамент информационных технологий и связи разработал систему, позволяющую жителям региона получать разрешение на выход из дома в период самоизоляции с помощью QR-кодов.

С 6 апреля возобновлен учебный процесс в дистанционном формате. В дежурных группах детских садов увеличилось количество детей, работало 565 таких групп в 434 детских садах. Детей на месте осматривает врач, поэтому родителям не нужно будет посещать лечебное учреждение, чтобы получить справку для детского сада.

Утверждена новая форма справки от работодателя, с которой жителям разрешено перемещаться по территории региона в период самоизоляции. Справки, выданные жителям региона до утверждения новой формы, по-прежнему действительны.

В регионе, как и в стране, не будут взимать пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

Помощь людям в возрасте 65+, находящимся в самоизоляции, оказывают 1890 добровольцев. За последнюю неделю их стало почти в 4,5 раза больше.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, - по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

100 автомобилей, которые были заняты чиновниками регионального и муниципального уровня, решено передать в систему здравоохранения.

В областном центре социальной помощи семье и детям начали оказывать психологическую помощь людям, которым тяжело постоянно находиться дома, - онлайн и по телефону.

В Тольятти 42% жителей, обязанных соблюдать карантин, проигнорировали самоизоляцию.

До 4 мая в регионе запрещено охотиться на боровую и водоплавающую дичь (куропатки, глухари, рябчики, тетеревы, утки и др.). Это связано с режимом повышенной готовности. Жители региона должны оставаться дома и не покидать жилье без особой необходимости.

Правительство Самарской области уточнило перечень организаций, которые могут работать без ограничений начиная со следующей недели. Это организации общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, организации, которые обеспечивают предоставление услуг населению в дистанционном режиме, по предварительной записи или на дому, адвокаты, нотариусы, служебные столовые, буфеты и кафе.

За нарушение санитарных норм и правил, установленных постановлением главного санитарного врача РФ и иных уполномоченных органов в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, введены штрафы — для должностных лиц от 10 до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 до 300 тыс. рублей. Кроме того, законодательство предусматривает приостановление деятельности организаций на срок до 90 суток.

В Самаре с 11 апреля временно запретят посещать муниципальные кладбища — Рубежное, Центральное, Спасское, Песчаная Глинка, Южное, Кряжское, Городское, Татарское, Еврейское, Безымянское, Зубчаниновское, Мехзаводское, Управленческое, Сорокины Хутора, Лесное, Яблонька, Береза, Прибрежное. Кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

Приняты постановления Главного государственного санитарного врача по Самарской области об ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях и усилении мер профилактики новой коронавирусной инфекции на предприятиях.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3