Почти 50 объектов потребрынка в Самаре рискуют закрыться из-за нарушения санитарных правил

В Самаре деятельность 46 объектов потребительского рынка может быть приостановлена на 90 дней из-за нарушений требований Роспотребнадзора в период распространения COVID-19, сообщает пресс-служба мэрии города.

В областной столице ужесточен контроль за соблюдением масочного режима и других требований Роспотребнадзора на объектах потребрынка и бытового обслуживания. На особый контроль взяты кафе, кинотеатры, развлекательные центры и общественный транспорт. Такое решение принято 6 октября на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По результатам проверок в списке злостных нарушителей оказались крупные торговые сети, салоны красоты, фут-корты в торговых центрах. Специалисты администраций внутригородских районов направили необходимые материалы, фиксирующие нарушения по этим объектам, в региональное управление Роспотребнадзора. По трем объектам материалы уже находятся в суде. Причинами для наложения штрафных санкций и приостановки деятельности предприятий торговли и бытового обслуживания может стать несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзеров и рециркуляторов для обеззараживания воздуха, а также не обеспечение соблюдения социального дистанцирования.

Теперь деятельность предпринимателей-нарушителей может быть приостановлена, либо им придется заплатить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 октября в Самаре усилен контроль над соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Рейды с участием полицейских, представителей департамента транспорта администрации Самары и дружинников проводятся ежедневно во всех районах города. Уже составлены семь протоколов на пассажиров без масок, материалы по ним направлены в суд, который определит размер штрафных санкций.

Согласно ч. 1 ст. 20.6.1 "КоАП РФ" ответственность для граждан за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности составляет до 30 тыс. рублей.

"Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, по решению городского оперативного штаба, мы вынуждены пойти на непопулярные меры: штрафные санкции накладываются на физических лиц — пассажиров общественного транспорта и сотрудников транспортных предприятий, которые игнорируют масочный режим. Это вынужденный шаг в период роста заболеваемости COVID-19 и других вирусных инфекций. Кроме того, по поручению областного оперативного штаба в Самаре будет усилен ежедневный контроль за соблюдением масочного режима, обеспечение социального дистанцирования и других важных рекомендаций Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка, также в кафе, кинотеатрах, на территории развлекательных комплексов", — отметил и. о. главы Самары Максим Харитонов.