Мужчина, судящийся за детей, не может обратиться в кассацию из-за проволочек

Житель Самарской области два с половиной месяца не может получить мотивированное решение апелляционной коллегии по гражданским делам облсуда.

Еще 4 августа областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Дмитрия Г. на решение Сызранского горсуда об определении места жительства его троих детей с их матерью. У истца было три месяца на подготовку и обращение в кассационную инстанцию, но до сих пор у него на руках нет мотивированного решения.

"На прошлой неделе мне по телефону ответили, что документ из Сызрани уже выслали почтой, но срок проходит, а мы с моим адвокатом до сих пор не имеем возможности реализовать свое конституционное право на справедливый суд в разумные сроки", — заявил корреспонденту Волга Ньюс Дмитрий, который крайне озабочен судьбой своих детей. Их суд оставил с матерью.

"Средний сын Дмитрия сбежал к отцу, младшая дочь живет с матерью. А старшего сына, как нам сообщили соседи, его бывшая жена отдала бабушке, — рассказала председатель общественной организации "Самарский областной родительский комитет" Оксана Горбай. — Очевидно, женщина не способна справиться с принятой на себя обязанностью по воспитанию троих детей. Она из-за болезни не в состоянии даже долго удержаться на одном месте работы. Но суд не желает принимать во внимание опасность, в которой находятся дети".

По словам общественницы, профессионального педагога, на детях может негативно отразиться то, что мать настраивает их против отца и препятствует их общению, ради которого мужчина едет несколько часов из Отрадного в Сызрань.

"Мария и в суде настаивает, что он якобы избивал ее и детей, но выступали свидетели, которые рассказывали, что дело обстоит как раз наоборот, — продолжает Горбай. — Надо хотя бы немного пообщаться с Дмитрием, чтобы понять, что такого заботливого и внимательного отца еще днем с огнем нужно поискать".