Елена Крылова: "В пандемию вся аудитория вернулась"

Социальные обязательства, патриотическое воспитание, адаптирование контента под интернет-пространство, вызовы, которые бросила пандемия, и положительная сторона того, что сейчас происходит во всем мире — обо всем этом изданию "Волга Ньюс" рассказала директор самарского филиала ВГТРК Елена Крылова.

Вызовы пандемии и социальные обязательства

- Ситуация с пандемией отразилась на всех сферах жизни. Как справлялась команда ГТРК с этим кризисом — как вы работали в новых условиях?

- Мы продолжали работать всё время, в том числе и весной, когда всё было закрыто и был введен режим самоизоляции. На удаленную работу мы отправили только часть коллектива: тех, кому положено по возрасту — это 60+, то есть людей, находящихся в группе риска, и тех, кто свои обязанности мог выполнять из дома и работать дистанционно. Но у нас таких сотрудников немного, потому что всё, что касается сайта, социальных сетей, выдачи программы в эфир — это большая командная история. Съёмочные процессы не останавливались, хотя в чем-то и были ограничены.

Мы, конечно, соблюдали и продолжаем соблюдать все меры предосторожности, которые рекомендованы Роспотребнадзором и нашей головной компанией — используем дезинфицирующие средства, идёт постоянная обработка поверхностей, обязательны маски и измерение температуры на входе.

При всей сложности ситуации в этот период мы планировали две серьезнейших трансляции, от которых не могли отказаться в силу того, что они были для нас социально важным обязательством. Это трансляции из Софийского собора на Пасху и из мечети во время Курбан-байрам. На местах работала наша команда — достаточно большое количество людей, которых требовалось обеспечить специальными защитными костюмами.

Летом мы уже вошли в привычный режим работы. Нам вернули региональные врезки в эфир федеральных каналов, которые были частично свёрнуты в первую волну пандемии.

- Был ли какой-то положительный эффект от того, что всем информационным ресурсам пришлось пересмотреть формат работы? И какие технологические изменения произошли в это время на ГТРК?

- Конечно, произошли очень серьезные изменения, многие из которых пошли на пользу компании. Потому что та конвергенция ресурсов — взаимопроникновение, интеграция, взаимозаменяемость, про которую мы так долго говорили в связи с возникшей интернет-реальностью и ее возможностями, — наконец-то начала реализовываться на практике. И это не только удалённое интервью или что-то подобное. Компьютерные технологии пришли в нашу телевизионную и реальную жизнь и стали ее абсолютной повседневностью.

Эфирные эксперименты и помощь ученым

- Но наверняка были какие-то планы или проекты, которые было необходимо в срочном порядке менять в связи с невозможностью работать в привычных условиях?

- Не так давно в стенах нашей телерадиокомпании прошел финал конкурса "Первый шаг", который получил всестороннюю поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Первый шаг" — это Всероссийский молодежный научно-технический конкурс. Его главная цель — найти молодых ученых, аспирантов, студентов, которые готовы уже сегодня представить свои разработки в области телерадиовещания и телекоммуникаций, готовы в будущем связать свою судьбу с ТВ. Участники предлагают проект, защищают его, и в случае победы получают грант на его дальнейшую разработку или внедрение.



Этот конкурс планировалось провести в стандартном академическом формате на площадке Университета связи (прим.ред. — ПГУТИ). А мы в этом проекте выступали как соорганизаторы, так как одним из учредителей конкурса является ВГТРК. В какой-то момент стало понятно, что очной формы проведения уже не будет. И мы начали искать новые решения. Собственно это решение дала нам сама жизнь. В итоге конкурс прошел на нашей площадке — в студиях ГТРК "Самара". В большом павильоне находилось почетное жюри, работавшее нон-стоп на протяжении двух дней.

Нашими специалистами совместно с московскими коллегами была проделана большая работа, были задействованы все медиаресурсы ГТРК. Финалисты, находившиеся в этот момент в самых разных точках страны, подключались к эфиру удаленно. Наша задача заключалась еще и в том, чтобы помочь молодым людям и девушкам адаптироваться к новым обстоятельствам и достойно представить свои научные проекты.

В малой студии в это время шел многочасовой стрим, который вел гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. В итоге получился уникальный эфирный поток, который представлял из себя микс из интервью с различными спикерами, как российскими, так и зарубежными, видеопрезентаций из наших студий, где шла защита, диалогов с конкурсантами прошлого года.

В итоге были выбраны три победителя и вручена первая премия — миллион рублей.

- Это был удачный эфирный эксперимент?

- Не знаю, был ли где-то еще подобный эксперимент, но что-то мне подсказывает, что он случился впервые. Я не слышала, чтобы кто-то предоставлял телевизионные студии на такое количество времени для организации столь масштабного эфирного события.

Во время торжественного закрытия конкурса у нас прошёл телемост с ростовской студией ГТРК, которой мы передали эстафету проведения мероприятия на следующий год. Все участники "Первого шага" признали, что это был исторический момент, открывший эпоху в настоящее конвергентное медиа.

Все отметили, что подвижническая роль нашей команды была успешно выполнена, и заявили, что этот проект стал невероятным путешествием в будущее, которое хочется повторять вновь и вновь, потому что оно открывает совершенно немыслимые до этого горизонты. Если раньше производство телевизионных мостов обязывало иметь передвижные телевизионные и спутниковые станции, организовывать обратную связь, и точку, где находилось бы профессиональное оборудование и сотрудники, которые работают в эфире, то теперь мир двинулся дальше, когда все легко заменяется зум-конференциями и стандартным интернет-потоком.

При этом мы давали качественную красивую телевизионную картинку, на которую было приятно смотреть, — шикарный профессиональный показ, правильное освещение, разные планы. Мы "интернетовской реальности" придали тот вкус, который в ней традиционно отсутствует в силу ее сиюминутности и неприятия глобального подготовительного процесса, обязательного в телевидении. И если раньше я только говорила о каких-то новых технологиях, которые мы освоили, об удаленности, об активной интеграции интернета в телевизионное пространство, то сейчас эта история пришла в реальность.

Зрители, как создатели контента

- Ваша компания известна большой проектной работой…

- Мы действительно уже давно и много генерируем большие социально значимые проекты с вовлечением аудитории. А недавно сделали проект, где главными участниками стали именно наши телезрители и радиослушатели. К празднованию 75-летия Великой победы мы бросили клич и предложили самарцам спеть военные песни.

В том числе благодаря пандемии, мы получили невероятный отклик от жителей региона. Когда весной все находились дома, очень многие как раз ухватились за возможность заняться чем-то интересным и необычным, и в итоге стали участниками нашего проекта. Достаточно было снять своё выступление на любительскую камеру или даже телефон.

Нам присылали такие шедевры, что мы были потрясены тем, как люди продвинуты у нас и в пении, и в музыке, и в аранжировке, и в видеопрезентации. Невероятно, но мы получали такие записи, которые потом спокойно ставили в эфир без какой-либо профессиональной обработки с нашей стороны.

В итоге у нас было около 800 записей, присланных зрителями, и у нас состоялся нон-стоп марафон в течение трех суток. Мы отдали для показа 72 часа для всех-всех-всех участников этого замечательного проекта.

- Зачем нужны подобные проекты — что они дают аудитории и самой компании?

- Подобные проекты необходимы для того, чтобы не просто давать знания и выполнять просветительскую, педагогическую, воспитательную функцию СМИ, но и для того, чтобы вовлекать аудиторию, приглашать ее к участию в изучении того или иного материала, получать общие знания и вырабатывать какие-то общие основы и морально-нравственные платформы, на которых строится любовь к Родине, любовь к ближним, любовь к Отечеству, то есть те патриотические основы, которые являются важнейшими скрепами любого государства и любого общества. В этом я вижу одну из важнейших задач ГТРК "Самара".

Люди рассказывают истории своей семьи, историю своего государства — пропускают всё это через душу, и потом начинают выполнять те поступки, которые отражают это принятие.

У меня кандидатская диссертация была построена на том, что я защищала эту модель, где через педагогическую и просветительскую функцию СМИ происходит приобщение к патриотическим ценностям, которые должны быть у каждого человека вне зависимости от возраста. Мы учимся и формируемся всю свою жизнь. И чем больше вы даете человеку поводов к размышлению, тем больше он погружается в эту реальность — он ее воспринимает, преломляет через себя и живет в той парадигме, которую вы ему сформировали правильными шагами в просвещении, обучении.

Патриотическое воспитание и кому это нужно

- Патриотическое воспитание - это главная задача, которую ставит перед собой ГТРК?

- Это не является, конечно, нашим производственным заданием. Потому что производство теле- и радиопродукции — единственное наше производственное задание. Но мы поняли, что жителям Самары, особенно тем, которые росли, когда Куйбышев был закрытым городом, категорически не хватает знаний о родном крае, о том, что это была запасная столица, о том, что здесь был бункер Сталина, о том, что сюда были эвакуированы посольства, заводы и театры.

Так или иначе эта информация есть, но отсутствуют какие-то нюансы и моменты, какие-то более углубленные факты из этого величайшего периода нашей истории. Это было известно только узкому кругу историков, а общественности предъявлено в достаточно общих чертах.

И вот мы решили взять на себя эту просветительскую функцию. И каждый раз, когда наступает юбилейный год Победы, космоса, губернии, мы обязательно генерируем новые проекты, которые несут в себе знания об истории нашего региона.

Мы готовим много материала самого разного формата — для радио, телевидения, интернета, который мы размещаем в совершенно разных формах, начиная от информационных сюжетов, заканчивая какими-то крупными программами, и обязательно есть какое-то яркое финальное событие, которое привлекает внимание общественности, жителей не только Самарской области, но и зачастую всей страны.

- Когда вы поняли, что работа над масштабными проектами — это то, что нужно компании?

- Нашей первой пробой пера была акция "Космос — 50", которая была придумана на ГТРК "Самара". Мы собрали практически 3 тысячи студентов на площади Куйбышева, которые буквами составили слово "космос". Это был экшен, но ему предшествовало много эфирных продуктов, которые мы сделали, рассказывая об истории космической промышленности в Самарской области, о космической гонке и нашем первенстве — о том, что дает нам право называться космической столицей страны.

Эта акция была реализована ради знания, а не только ради какого-то шоу. Вы не представляете, как студенты хотели участвовать в этом проекте. Интересно, что с помощью этого проекта мы выполнили не только социально-просветительскую, но и демографическую миссию, потому что я знаю семьи, которые именно тогда и познакомились, а теперь у них уже по два ребенка.

По следам этой акции наш известный драматург Вадим Леванов написал пьесу. К сожалению, он рано ушёл из жизни, так и не узнав, что его пьеса оказалась пророческой — он увидел сквозь время, что будет.

Проекты — это уже наша фирменная черта. Без них мы не можем. Для нас это как адреналин, профессиональный азарт, творческий поиск, самореализация. Я очень благодарна моей команде за поддержку. У нас сплоченный творческий коллектив.

Конечно, все, как нормальные живые люди, устают, перегружаются, тысячи раз прощаются с профессией, но в итоге каждый раз этот азарт от проекта появляется и все идет на одном дыхании. Я очень благодарна им за эту поддержку. Потому что, конечно, один никогда такое не сделаешь. Да и в себе надо найти силы. А откуда ты их берешь? От тех, кто рядом.

Уход в цифру и интернет

- В последнее время все больше телевизионной аудитории уходит в интернет. Вы тоже стали активнее работать с сайтом. Расскажите, сложно ли было адаптироваться к новому формату?

- Когда появилась потребность осваивать интернет, у нас были разные попытки. В тот момент у нас были не очень убедительные позиции, а время начало диктовать уже свои законы, поэтому мы не могли не соответствовать. Вначале мы приглашали людей со стороны, которые имели опыт работы с сайтами и показывали достаточно хорошие результаты в других интернет-изданиях. Но всё это не двигалось настолько хорошо, насколько бы этого хотелось. Потому что новые сотрудники были лишены наших корпоративных знаний и подходов, нашего корпоративного стиля. Они совершенно не были встроены в команду, а для этого требовалось много времени.

Одним словом, волшебства не получилось, и мы приняли решение, что нам надо диверсифицировать компетенции каждого сотрудника уже имеющейся команды. В первую очередь были задействованы журналисты — то есть те люди, кто постоянно сам формирует основные информационные потоки. К их опыту работы на теле- и радиопроизводстве добавились компетенции, связанные с интернетом. И вот это сработало. Потому что наши ребята имеют очень мощный бэкграунд и являются большими профессионалами своего дела. Идея сработала очень хорошо.

Я всегда говорила, что наши сотрудники талантливые и профессиональные, они настолько владеют какими-то базисными компетенциями, что адаптировать их под изменяющийся технологический мир не так сложно. Но надо поймать эту волну.

- А волну цифрового вещания вы успели поймать — были ли какие-то сложности с переходом?

- Нет, это были только технологические моменты. Тем более что пандемия вернула наши рейтинги к тем позициям, о которых мы и не помнили. Наша аудитория доходила до 30 процентов, это сопоставимо с телесмотрением в новогоднюю ночь. В пандемию вся аудитория вернулась.

Мы совсем не расстраиваемся, когда аудитория уходит от экранов, потому что она уходит на наш сайт. Мы видим, что идет перетекание в интернет, но сейчас наша суммарная аудитория больше, чем была, когда мы были просто телевизором и радио. Мы расширяемся, развиваемся, приобретаем еще больше новых читателей, наших приверженцев, тех, кто готов получать информацию из разных наших источников. Нам важно, чтобы у человека был выбор.

Конечно, мы разделяем форматы — что-то больше телевизионное, что-то больше радийное, но в целом информация распространяется по всем каналам, где адаптируется под каждый формат. Я всегда говорю, что если вы с чем-то пришли в нашу компанию, то не удивляйтесь — вы будете везде: услышите себя по радио, увидите себя на сайте и будете бесконечно появляться в наших соцсетях. Хотя изначально это всего лишь одна двадцатиминутная запись на канале "Самара24".

- В новом сезоне какие проекты ждут зрителей?

- Мы начали сезон с большого мультимедийного проекта, который приурочен к 170-летию Самарской губернии. Юбилей будет отмечаться 12 января. В течение нескольких месяцев, начиная с сентября и до 12 января включительно, мы будем писать родословную Самарской области. Пока это виртуальный проект — большая онлайн-книга, но ее можно публиковать, дарить. В ней мы собираем истории нескольких поколений — бабушек, дедушек, родителей, детей, которые родились и выросли в разные периоды времени в Самарской области.

Если у вас глубокие корни и ваши предки жили в нашей губернии с прошлого столетия — вам обязательно нужно поучаствовать в нашем проекте. Но даже если у вас только три самарских поколения, когда ваши родители переехали в Куйбышев, как в запасную столицу, это тоже повод написать о них и рассказать нам.

Поскольку у нас был положительный опыт такого совместного создания продукта вместе с нашей аудиторией, то мы снова к ней обратились и предложили всем нашим читателям, зрителям, радиослушателям поучаствовать в проекте — снять видео или написать историю, приложив фотографии, и разместить на нашем сайте.

Сейчас мы только в начале пути, но у нас есть уже хороший отклик — самарцы активно присылают нам истории своих семей, и в скором времени мы начнем активно показывать их по телевизору. У нас есть очень именитые семьи, наследники которых рассказывают о своих бабушках и дедушках. А есть обычные, но не менее уважаемые и почитаемые жители Самарской губернии, которые несколько поколений трудились на благо родного региона и родной страны. Все они абсолютно твердо заслуживают того, чтобы о них узнали.

Мы приглашаем всех. Наш сайт открыт, там есть специальная страница и инструкция, как можно поучаствовать в создании летописи Самарского региона. Этот проект можно назвать объединением усилий СМИ и общества для достижения целей — формирования любви к своей малой Родине, к своему Отечеству. То самое патриотическое воспитание, о котором мы говорили.