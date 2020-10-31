16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области на 25-летие подвига Героя России Немцова открыли памятник В Сызрани состоялся выпуск более 300 летчиков армейской авиации Коронавирус в Самаре 31 октября: 173 заболевших и пять смертей Октябрьскую центральную больницу возглавил Денис Алексеев VR–тренажер для железнодорожников: СамГУПС взял хороший "Старт"

Общество

В Самарской области на 25-летие подвига Героя России Немцова открыли памятник

БОРСКОЕ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На 25-летие подвига Героя России танкиста Павла Николаевича Немцова в его родовом селе Борское Самарской области торжественно открыли бронзовый бюст на постаменте.

В памятном мероприятии приняли участие Герой России Игорь Станкевич, представители правительства региона и Борского района, военнослужащие 2-й армии Центрального военного округа, сотрудники военного комиссариата, жители села и члены семьи Немцова. Бюст установлен на постаменте. Высота памятного сооружения составляет более двух метров.

Гвардии старший лейтенант Павел Немцов был командиром танкового взвода 74-й мотострелковой бригады. В 1995 году выполнял боевую задачу по блокированию здания в Грозном, лишив окруженных в здании Совета Министров боевиков подкреплений. Его танк Т-72 был поражен прямым попаданием из гранатомета, от взрыва гранаты сдетонировал боезапас. Башня танка была сорвана и отброшена в сторону. Указом Президента Российской Федерации Павел Немцов 21 июня 1995 года посмертно присвоено звание Героя России. Ему было 23 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1