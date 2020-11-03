Сразу две работы ГТРК "Самара" вышли в финал "ТЭФИ-Регион" 2020

ГТРК "Самара", в копилке которой уже пять наград самого престижного медиаконкурса страны "ТЭФИ-Регион" в этом году вновь претендует на заветные статуэтки Бронзового Орфея. Причем сразу в двух номинациях.

В категории "Телевидение и жизнь: социальная акция" в число финалистов попал проект "Голоса Победы".

С января по май в редакцию ГТРК "Самара" песни на военную тематику присылали рабочие и служащие, чиновники и домохозяйки, предприниматели и артисты, семьи, друзья и коллеги. Патриотическая акция объединила более 7000 участников, а итогом стал телемарафон, который в прямом эфире без перерыва длился трое суток.

Вторым претендентом на победу стал спецпроект "Без мамы", рассказывающий о буднях врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Эта номинация появилась только в этом году и носит характерное название — "Красная зона".

Имена победителей главного медиаконкурса страны "ТЭФИ-Регион" 2020 будут названы в конце ноября на торжественной церемонии, которая пройдет в Калуге.