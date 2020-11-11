Более чем 63 тыс. человек в Самарской области приняли участие в Большом этнографическом диктанте

С 3 по 8 ноября в пятый раз состоялась международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". В онлайн-формате диктант написали 1742661 человек из 85 субъектов РФ и 122 зарубежных стран.

Отметим, что в 2019 г. в акции приняли участие 454 тыс. человек на 5800 площадках в России и за рубежом. Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским, испанским языками. Всего же за 5 лет в диктанте приняли участие более 3 млн человек из 123 стран.

В Самарской области акцию поддержали 63831 участник в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и 65 участников на оффлайн-площадке. Отметим, что по количеству участников наш регион оказался на 6-м месте по стране. Для сравнения: за все предыдущие четыре года в акции приняли участие около 14 тыс. жителей Самарской области, в том числе 5388 человек в прошлом году.

6 ноября в Самарской области диктант писали на оффлайн-площадке в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского. В диктанте участвовали студенты, ректор института Дмитрий Лескин и почетные гости: первый заместитель председателя, депутат Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области Надежда Осипова, начальник отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти Ирина Щекина, имам-хатыб Тольяттинской Соборной мечети Ислам-хазрат Гумеров и председатель АНО "Единый совет национально-культурных объединений" города Тольятти Юрий Демкин.

Задания диктанта были оформлены в виде теста и включали в себя 30 вопросов:

- 20 - единых для всех участников;

- 10 - уникальных для каждого субъекта Российской Федерации.

В этом году у участников была возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. После прохождения диктанта в онлайн-формате каждый участник мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов. Для участников на оффлайн-площадке также были подготовлены сертификаты об участии в акции.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru до 16 ноября 2020 года.

Еще одно новшество этого года: для педагогов были выпущены методические материалы для проведения тематических уроков для 5-11 классов "Урок народного единства" и создан телеграм-канал "Этно интересно".