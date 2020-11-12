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Общество

Самарская таможня передала областному детскому эколого-биологическому центру коралл

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская таможня передала конфискованный коралл отряда Мадрепоровые в зоологический музей Самарского областного детского эколого-биологического центра.

Коралл в Россию был ввезен авиарейсом из Дубаи. В результате таможенной экспертизы было установлено, что коралл относится к отряду Мадрепоровые, находящиеся под угрозой исчезновения. Ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, допускается при наличии разрешительных документов. По постановлению суда коралл был конфискован.

В 2019 г. в фонд музея были переданы чучела сиамского крокодила.

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