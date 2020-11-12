Космонавт Олег Кононенко принял участие в создании Народного календаря

В четверг, 12 ноября, в Общественной палате Самарской области подвели предварительные итоги сбора предложений от граждан и организаций региона в Календарь знаменательных дат-2021.

Напомним, проект, инициированный заместителем председателя Общественной палаты Самарской области Павлом Покровским, стартовал 15 октября. Над ним работает редакционный совет Палаты с молодежными волонтерскими организациями региона.

Календарь запланирован так, чтобы каждому дню в нем соответствовала круглая дата, имеющая непосредственное отношение к истории региона.

"В наступающем, юбилейном для Самарской области, 2021 году,наш народный календарь станет настольной книгой каждого патриота. Все вместе мы наполняем его яркими и значимыми событиями, чтобы вызвать интерес студентов и школьников. Он будет способствовать появлению новых краеведческих проектов", - отметил автор и руководитель проекта Павел Покровский. - В 2021 году мы отметим несколько грандиозных событий - 170-летний юбилей Самарской губернии, 80-летие "Запасной столицы", 60-летие полета первого человека в космос. Проект поддержал наш прославленный космонавт Олег Дмитриевич Кононенко".

"Я с удовольствием принял участие в акции и предложил для внесения в региональный народный календарь несколько дат, которые достойны не только войти в историю грядущего 2021-го года, но и стать традиционными во всех следующих изданиях. Желаю удачи в вашей работе на благо Самарской области и ее жителей", - сказал Олег Кононенко.

Как отметили организаторы, многие предложения от жителей губернии достойны занять почетные места в календаре событий. Например, 18 февраля 1951 года - в этот день на строительстве ГЭС ковш экскаватора вынул первый кубометр земли, а 5 ноября 1971 года был открыт монумент Славы в честь рабочих авиапромышленности Куйбышева, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

У каждого желающего еще есть возможность успеть внести свои предложения до 20 ноября включительно по электронной почте navolge@mail.ru, тел. (846) 3331275 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00) или ответив на вопросы по ссылке. Заявки обрабатываются волонтерами, затем отправляются на экспертизу составителям календаря.