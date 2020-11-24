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Общество

В Самаре повысили плату за проезд в общественном транспорте

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте с 30 до 33 рублей.

Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 24 ноября, на сайте городской администрации и вступает в силу со дня опубликования. 

 

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