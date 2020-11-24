В Самаре повысили плату за проезд в общественном транспорте

В Самаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте с 30 до 33 рублей.
Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 24 ноября, на сайте городской администрации и вступает в силу со дня опубликования.
В Самаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте с 30 до 33 рублей.
Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 24 ноября, на сайте городской администрации и вступает в силу со дня опубликования.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.