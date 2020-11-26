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Общество

У площади Славы заработала масштабная новогодняя инсталляция

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 ноября, вместе со всем уличным освещением на склоне у площади Славы заработала масштабная новогодняя инсталляция - светодинамическая конструкция, напоминающая сверкающий ледяной дворец.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

 Вес композиции - девять тонн, ширина - 10 метров, длина - 50 метров. Монтаж занял почти четыре недели. Вся сборка выполнялась вручную.

 

В дальнейшем иллюминация будет работать одновременно с остальным уличным освещением.

Композиция является самой масштабной не только в Самаре. По утверждению представителей фирмы-поставщика, это самый большой новогодний светодинамический фонтан в Европе.

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