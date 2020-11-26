В среду, 25 ноября, вместе со всем уличным освещением на склоне у площади Славы заработала масштабная новогодняя инсталляция - светодинамическая конструкция, напоминающая сверкающий ледяной дворец.

Вес композиции - девять тонн, ширина - 10 метров, длина - 50 метров. Монтаж занял почти четыре недели. Вся сборка выполнялась вручную.

В дальнейшем иллюминация будет работать одновременно с остальным уличным освещением.

Композиция является самой масштабной не только в Самаре. По утверждению представителей фирмы-поставщика, это самый большой новогодний светодинамический фонтан в Европе.