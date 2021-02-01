В Самарской области прогнозируются осадки

В Самарской области ночные и дневные температуры воздуха по своему значению будут близки друг к другу и преобладать в интервале -1...-7º, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 1 февраля, днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6°C. На дорогах местами гололедица.
Во вторник, 2 февраля, ночью облачно. Осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, местами метель, гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -3...-8°C. Местами снежные заносы. Днем облачно. Осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2...-3°C. Местами снежные заносы.
В среду, 3 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -4...-9°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5°C.