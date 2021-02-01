16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В областной научной библиотеке пройдет подготовка к "Тотальному диктанту- 2021" Жителей Самарской области из-за непогоды просят отказаться от поездок Ночью на дорогах Самарской области будут убирать снег 340 машин спецтехники Из-за осадков и гололедицы объявлено штормовое предупреждение в регионе Тольяттинец выставил на продажу коллекционную "копейку" за 15 млн рублей

Общество

В Самаре расселят 121 аварийный дом

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 291
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За два года в Самаре планируется расселить 121 аварийный дом, в которых проживет более 2 тыс. человек.

Это третий этап государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 г. до 1 января 2017 года.

Программа предусматривает шесть этапов, на проведение работы по каждому из которых отведено по два года. В рамках стартовавшей реализации третьего этапа программы (2021-2022 гг.) около 800 семей (2141 человек) до конца 2022 г. покинут аварийные жилые дома.

Департаментом управления имуществом Самары гражданам направлены уведомления. Заключить контракты на покупку жилых помещений для расселения граждан планируется к 1 июля 2021 года. Переехать же первые новоселы смогут уже во втором полугодии 2022 года.

С полным перечнем многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках третьего этапа финансирования, можно ознакомиться на сайте городской администрации. 

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28