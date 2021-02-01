В Самаре расселят 121 аварийный дом

За два года в Самаре планируется расселить 121 аварийный дом, в которых проживет более 2 тыс. человек.

Это третий этап государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 г. до 1 января 2017 года.

Программа предусматривает шесть этапов, на проведение работы по каждому из которых отведено по два года. В рамках стартовавшей реализации третьего этапа программы (2021-2022 гг.) около 800 семей (2141 человек) до конца 2022 г. покинут аварийные жилые дома.

Департаментом управления имуществом Самары гражданам направлены уведомления. Заключить контракты на покупку жилых помещений для расселения граждан планируется к 1 июля 2021 года. Переехать же первые новоселы смогут уже во втором полугодии 2022 года.

С полным перечнем многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках третьего этапа финансирования, можно ознакомиться на сайте городской администрации.