Юный автор-исполнитель из Самары станет участником "Поля чудес"

Юный автор-исполнитель из Самары Даниил Хачатуров, финалист федеральных проектов "Детское Евровидение", "Ты супер!" и его мама Елена отправились в Москву для участия в съемках шоу "Поле чудес" и в торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной национальной премии "Мы будем жить!"

Существенный вклад в организацию поездки Даниила и Елены Хачатуровых в Москву внес благотворительный фонд "Радость", возглавляемый Светланой Полдамасовой: "Мы давно знакомы с Даниилом и его семьей и рады были помочь в организации поездки. Наш фонд активно участвует и помогает талантливым детям, ребятам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Это наша социальная ответственность, ведь в конечном итоге такие таланты, как Даниил, - гордость нашего города, области, страны".

Даниил и его мама напомнят всей стране о 60-летнем юбилее со дня первого полета человека в космос и 170-летии Самарской губернии и передадут в знаменитый музей капитал-шоу "Поле Чудес" точную копию монумента ракеты-носителя "Союз", уникальные тюбики с настоящей едой космонавтов от Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, памятный подарок с изображением достопримечательностей Самары.

На передачу отправились ароматная пахлава от армянской диаспоры многонациональной Самары и каравай с оригинальной надписью от одного из ведущих самарских булочно-кондитерских комбинатов.

Программа с участием наших земляков выйдет в эфире Первого канала 12 февраля, в пятницу, в 19:40 (мск).

Даниил Хачатуров в свои 13 лет - поэт, музыкант, певец, финалист и лауреат множества проектов и конкурсов. За плечами у ребенка тяжелая борьба с онкозаболеванием, в результате которой он потерял зрение. За последний год мальчик участвовал в 40 конкурсах и всегда привозил дипломы лауреата. В его "копилке" - и два Гран-при с фестиваля Игоря Крутого "Добрая волна", дуэт с Дианой Гурцкой.

На передаче "Поле Чудес" Даниил вместе с артистами детского музыкального театра "Домисолька" исполнит свою песню "Звезды телефонов не дают". А 7 февраля в Государственном Кремлевском Дворце на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов премии "Мы будем жить!" прозвучит песня Даниила "Мама", которую он написал в соавторстве со своей мамой.