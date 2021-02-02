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Общество

В Зубчаниновке задержаны ассенизаторы, которые сливали отходы в колодец

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В середине января 2021 г. при плановом обследовании сетей в Зубчаниновке на ул. Макаренко специалисты увидели ассенизаторскую машину, сливающую жидкие бытовые отходы в канализационный колодец.

Никаких документов у водителя не было. Все материалы по этому делу будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Всего в городе есть три специализированные точки, где разрешен слив стоков, собранных из выгребных ям частного сектора: на улицах Олимпийской, Уральской и на Волжском шоссе. В остальные колодцы городской системы водоотведения сливать ЖБО категорически запрещено, поскольку из-за этого происходят засоры и заиливание канализации, сбой технологических процессов на очистных сооружениях, выход сточных вод на поверхность. Это прямая угроза экологии города, здоровью и жизни самарцев.

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