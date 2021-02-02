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Общество

"Горячий характер Безымянки" победил в региональном этапе "Серебряного Лучника"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре назвали победителей регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Одним из них в номинации "Digital коммуникации" стал "Горячий характер Безымянки" - проект информационного портала "Волга Ньюс".

Презентовала проект, реализованный порталом в честь юбилея Победы, директор по развитию "Волга Ньюс" Екатерина Попова.

Проект рассказывает о трудовых буднях Куйбышева, об истории появления и развития его промышленного сердца - Безымянки, знакомит современную молодежь с условиями, в которых пришлось жить их сверстникам, вставшим к станку ради Победы в годы войны.

Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен присвоению областной столице почетного звания "Города трудовой доблести". В рамках проекта в школах Самары проходили необычные уроки и интерактивные встречи.

"Горячий характер Безымянки" в цифрах - это 45 разноплановых видео, 100 страниц с оригинальными текстами, 400 тематических и архивных изображений. По материалам этого online-проекта было создано несколько познавательных экскурсионных маршрутов по Безымянке.

Напомним, ранее "Горячий характер Безымянки" - просветительский интерактивный проект портала "Волга Ньюс" - стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. 

В 2020 году на конкурс было представлено 48 проектов, и 13 из них признаны лучшими в своих номинациях.

"Серебряный Лучник" - главная российская премия в области развития общественных связей. Федеральный этап традиционно проходит в Москве. В феврале 2021 года премия будет вручаться в 24-й раз. Право стать претендентами на национальную премию получают авторы лучших проектов -  победителей региональных этапов. Премия "Серебряный Лучник - Самара" является самостоятельным конкурсом, в котором участвуют проекты, реализованные на территории Самарской области. В Самаре региональный этап проводится уже в одиннадцатый раз. За годы существования конкурса "Серебряный Лучник - Самара" в нем приняло участие более 520 проектов, созданных 4400 авторами.

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