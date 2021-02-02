Тольяттинец выставил на продажу коллекционную "копейку" за 15 млн рублей

Житель Тольятти продает автомобиль LADA (ВАЗ)-2101 1972 года выпуска за 15 млн рублей. Пробег 49-летнего синего седана с задним приводом и МКП - всего 62 км.

В объявлении, опубликованном на auto.ru в октябре 2020 г. отмечается, что авто не требует ремонта. За пять месяцев объявление просмотрено более 100 тыс. раз, но до сих пор актуально.

"Ранний выпуск без ремней безопасности. С комплектующими Fiat. Новый, не восстановленный, оригинал. В салоне запах нового автомобиля. Без предпродажной подготовки. Заводские пломбы, этикетки. На учет не ставился. За 49 лет на автомобиле открывалась одна водительская дверь и капот, остальное - под пломбами", - пишет владелец по имени Владимир.

Мужчина поясняет, что коллекционная "копейка" в таком состоянии - единственная в продаже в России, и надеется, что даже за 15 млн рублей на нее найдется свой покупатель.

"Машина ранняя. На ней кругом клеймо Fiat. Второй такой просто нет, - прокомментировал Владимир порталу Волга Ньюс. - Я коллекционер, у меня сейчас в наличии несколько разных машин, в том числе грузовик ГАЗ-52 и "Волга" ГАЗ-21. Они тоже выставлены на продажу. "Волга" 1959 года новая, ее особенность - централизованная система смазки, оценил ее в 21 млн рублей. Грузовик 1986 года, продаю за 3 млн рублей".

Коллекционер пояснил, что собирать раритетные авто - его давнее хобби. К примеру, "копейка" ему когда-то досталась от другого коллекционера.

"Я выкупил машину лет 10 назад в свою коллекцию. А теперь решил продать. Конечно, расставаться жалко, поэтому "задешево" не отдам, а "задорого" пока нет предложений. Люди смотрят, звонят, уточняют цену, но не покупают. Думаю, купит тот, у кого есть ностальгия по таким авто. А кому не надо - конечно, посмеются над ценой", - рассказал Владимир.