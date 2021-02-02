Из-за осадков и гололедицы объявлено штормовое предупреждение в регионе

В среду, 3 февраля, в Самарской области на дорогах ожидается сильная гололедица. Ночью местами по южной половине Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, сообщает Приволжское УГМС.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий с 12:00 на участке с 29 км по 132 км автодороги М5 "Урал" (Подъезд к г. Оренбург) временно ограничено движение для грузового автотранспорта в Самарской области.

Оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится патрулирование данного участка автодороги. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.