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Общество

Из-за осадков и гололедицы объявлено штормовое предупреждение в регионе

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 февраля, в Самарской области на дорогах ожидается сильная гололедица. Ночью местами по южной половине Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, сообщает Приволжское УГМС.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий с 12:00 на участке с 29 км по 132 км автодороги М5 "Урал" (Подъезд к г. Оренбург) временно ограничено движение для грузового автотранспорта в Самарской области.

Оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится патрулирование данного участка автодороги. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

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