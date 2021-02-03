Администрация Тольятти не смогла оспорить предупреждение ФАС

Администрация Тольятти и ООО "Волжские коммунальные системы" заключили договор аренды муниципального имущества.

Орган МСУ передал компании во временное владение 51 объект водоснабжения, минуя стадию торгов и тем самым нарушив антимонопольное законодательство.

Антимонопольное ведомство выдало мэрии Тольятти предупреждение ("прекратить действия, которые содержат признаки нарушения закона"), однако орган МСУ попытался оспорить выданное предупреждение в арбитражном суде.

Арбитражные суды двух инстанций подтвердили законность и обоснованность позиции ФАС.

"Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Самарской области от 14 октября 2020 г. без изменений, подтвердив правомерность позиции ФАС при выдаче предупреждения администрации Тольятти о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.