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Общество

Администрация Тольятти не смогла оспорить предупреждение ФАС

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Тольятти и ООО "Волжские коммунальные системы" заключили договор аренды муниципального имущества.

Орган МСУ передал компании во временное владение 51 объект водоснабжения, минуя стадию торгов и тем самым нарушив антимонопольное законодательство.

Антимонопольное ведомство выдало мэрии Тольятти предупреждение ("прекратить действия, которые содержат признаки нарушения закона"), однако орган МСУ попытался оспорить выданное предупреждение в арбитражном суде.

Арбитражные суды двух инстанций подтвердили законность и обоснованность позиции ФАС.

"Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Самарской области от 14 октября 2020 г. без изменений, подтвердив правомерность позиции ФАС при выдаче предупреждения администрации Тольятти о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.

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