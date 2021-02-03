В Самарской области установлены температурные рекорды

На трех метеостанциях в Самарской области во вторник, 2 февраля, зафиксированы новые температурные рекорды, сообщает Приволжское УГМС.

В Сызрани максимальная температура составила 2,4°С (предыдущие значения, зафиксированные в 1980 г., были ниже на 0,2°С). В Новодевичьем: 2,0°С (предыдущие значение было ниже также на 0,2°С и зафиксировано в 1980 г.). На станции Серноводск столбик термометра показал 1,3°С, что выше прошлых рекордов 1965 и 1980 гг. на 0,1°С.

Также на четырех станциях отмечен максимальный уровень осадков. Самара - 20,6 мм (17,4 в 2016 г.); Аглос - 16 мм (15,4 мм 2016 г.); Клявлино - 16,6 мм (16 в 2016 г.); Челно-Вершины - 12,8 мм (11,2 в 2016 г.).