До выходных синоптики прогнозируют в регионе дождь и мокрый снег

До конца рабочей недели в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды с осадками смешанного характера и повышенным температурным режимом. Наиболее интенсивные осадки с метелями, порывистым ветром пройдут в ближайшие сутки под влиянием активных фронтальных разделов Средиземноморского циклона. Такие погодные условия осложнят ситуацию на автодорогах, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 4 февраля, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6°C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха +3...-2°C. Местами гололедица.
В пятницу, 5 февраля, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...-4°C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха +3...-2°C. Местами гололедица.
В субботу, 6 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -10...-15°C.
Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13°C. Местами гололедица.