16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продолжается прием заявок на Всероссийский ежегодный конкурс "Герои Великой Победы" Самарские ученые разрабатывают тест-системы для оценки эффективности противовоспалительных лекарств В Самарской области записаться на вакцинацию против COVID-19 можно онлайн Мама ребенка, оставленного в раздевалке детсада, рассказала о конфликте Власти Самары урежут программу по переселению из аварийного жилья на 2 млрд рублей

Общество

До выходных синоптики прогнозируют в регионе дождь и мокрый снег

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До конца рабочей недели в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды с осадками смешанного характера и повышенным температурным режимом. Наиболее интенсивные осадки с метелями, порывистым ветром пройдут в ближайшие сутки под влиянием активных фронтальных разделов Средиземноморского циклона. Такие погодные условия осложнят ситуацию на автодорогах, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 4 февраля, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6°C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха +3...-2°C. Местами гололедица.

В пятницу, 5 февраля, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...-4°C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха +3...-2°C. Местами гололедица.

В субботу, 6 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -10...-15°C.
Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13°C. Местами гололедица.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28