До выходных синоптики прогнозируют в регионе дождь и мокрый снег

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До конца рабочей недели в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды с осадками смешанного характера и повышенным температурным режимом. Наиболее интенсивные осадки с метелями, порывистым ветром пройдут в ближайшие сутки под влиянием активных фронтальных разделов Средиземноморского циклона. Такие погодные условия осложнят ситуацию на автодорогах, сообщает Приволжское УГМС.