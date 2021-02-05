Самара на 10 месте рейтинга городов по нарушениям ПДД

По данным федерального социологического опроса, проведенного в январе 2021 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, правила дорожного движения, по мнению пешеходов, чаще всего нарушают жители Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Самара находится на 10 месте.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: cкажите, автомобилисты в вашем городе часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам? Вас всегда пропускают автомобилисты на пешеходном переходе? Автомобилисты паркуются в специально отведенных для этого местах? Какая по вашему мнению категория водителей чаще всего нарушает ПДД?

По результатам исследования 64% респондентов, попавших в выборку, считают, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам. Только 12% россиян указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах и только 21% опрошенных считает, что автомобилисты паркуются исключительно в специально отведенных для этого местах.

Эксперт отметил, что на вопрос о том, какая категория водителей чаще всего нарушает правила дорожного движения, 61% опрошенных ответили что таксисты, 27% женщины, 8% представители силовых ведомств, чиновники и депутаты, 3% бизнес-элита и 1% знаменитости.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 28 городах РФ. Общая выборка составила 3360 респондентов.