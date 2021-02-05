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Общество

Следователи проверят законность строительства многоэтажки на ул. Димитрова в Самаре

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе в адрес СУ СК РФ по Самарской области поступило массовое обращение от жильцов домов №№ 108, 110, 110а по ул. Георгия Димитрова. Подпись под обращением поставили более 100 человек – представителей ТСН "Бригантина-5", ТСЖ "Бригантина-3".

Заявители просили проверить законность решения о строительстве многоквартирного дома, расположенного между домами 110, 110 "а", 108 по ул. Георгия Димитрова. По мнению обратившихся документы на строительство дома были выданы без положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Также в обращении заявители просили прекратить строительство указанного дома, запретить выезд спецтехники застройщика через газон. 

В четверг, 4 февраля, руководитель следственного управления по Самарской области Валерий Самодайкин провел личный прием обратившихся. По результатам встречи принято решение о проведении процессуальной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Провести проверку поручено второму отделу по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области. Заявители будут уведомлены о результатах.

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