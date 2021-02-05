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Общество

К понедельнику в Самарской области будет -26°C

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Температура воздуха резко понизится уже в предстоящую ночь. В дальнейшем морозы усилятся, осадки постепенно прекратятся, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 6 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег, метель. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха до -8...-13°C. Сильная гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -8...-13°C.
Сильная гололедица.

В воскресенье, 7 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -17...-22°C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20°C. Местами гололедица.

В понедельник, 8 февраля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -21...-26°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -17...-22°C. Местами гололедица.

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