Вечером в пятницу Самара встала в девятибалльных пробках

В пятницу, 5 февраля, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, большинство автомагистралей на карте города окрасились в красный цвет, обозначающий наличие автомобильных заторов.

Если в "старой" части города с движением транспорта особых проблем не отмечено было, то уже на ул. Полевой пробка была обозначена от ул. Галактионовской до ул. Полевой. Движение транспорта было осложнено на улицах Владимирской, Пензенской, Тухачевского и местами на ул. Гагарина. В пробке стояла ул. Клиническая от ул. Больничной до ул. Коммунистической и ул. Чернореченская от ул Клиническая до ул Киевская. Заторы в оба направления были обозначены на ул. Дачная от ул. Коммунистической до ул. Пензенской. Сложная обстановка с движением транспорта была на ул. Ново-Садовой, где затор начинался от ул. Невской и продолжался до ул. 22-го Партсъезда.

На Московском шоссе автомобильная пробка начиналась от ул. Коммунистической и продолжалась до ул. Санфировой, и затем затор начинался там от ул. 22-го Партсъезда и продолжался до ул. Ново-Вокзальной. Местами движение было затруднено на ул. Авроры, пр. Кирова, ул. Победы и других городских магистралях.

В это же время на карте Самары было обозначено всего несколько мест ДТП. Аварии были на 4-м Проезде, в районе пересечения с пр. Карла Маркса; на ул. Свободы, у перекрестка с ул. 22-го Партсъезда; на ул. Ново-Вокзальной ближе к перекрестку с ул. Стара-Загора и на Аэропортовском шоссе неподалеку от ул. Транзитной. При этом информации о тяжких ДТП не поступало.

Дорожная ситуация в Самаре стала разряжаться после 18:00, когда "Яндекс" снизил в Самаре уровень пробок до восьмибалльных.