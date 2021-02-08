Руководитель ГИБДД рассказал об отношении к введению платных парковок

Врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз рассказал свое отношение к планам о внедрении платных парковок в областной столице.

"К введению платного парковочного пространства в городе мы относимся с большой осторожностью. В 2014 г., когда только планировалась организация платных парковочных мест, идея заключалась в том, чтобы водители в основной своей массе стали пассажирами общественного транспорта. И все это время Госавтоинспекция неоднократно говорила городским властям: прежде чем рассматривать возможность введения платных парковок, сначала необходимо кратно увеличить парк пассажирского общественного транспорта. Кратно! Не на сколько-то, а в 3-4 раза! Только в этом случае мы можем говорить о возможном изменении приоритетов между общественным и личным транспортом. Преждевременно говорить о введении платных парковок, пока у нас не будет нормальной связанной сети общественного транспорта, особенно с отдаленными районами, такими как "Южный город", Новокуйбышевск, "Кошелев-Проект", "Кошелев-Парк", Красная Глинка, Мехзавод", - рассказал Ремиз "Самарскому обозрению".

По его словам, опыт других городов показывает, что одномоментно люди не откажутся от личного транспорта, но с целью избежать расходов на парковку начнут искать места во дворах. Соответственно, необходимо проработать вопрос о закрытии дворов, которые должны существовать все-таки для жильцов. Для этого нужно выработать алгоритм установки шлагбаумов, принять соответствующее постановление главы города и т. д.

"Нужно продумать систему проездных для тех, кто до своего рабочего места может доехать только с пересадками, - отмечает врио начальника управления ГИБДД. - Наконец, я не согласен с тем, что введение платных парковок существенно увеличит пропускную способность улиц в центре города. Мы можем говорить о таком увеличении, только когда вводим ограничения на стоянку. А здесь места, которые раньше были бесплатными, просто становятся платными. И даже если там будет припарковано не 10 автомобилей, как сейчас, a всего два, все равно полоса для движения будет вычеркнута. Соответственно, никакого увеличения интенсивности движения не последует".

"И Госавтоинспекция еще в 2014 г. предлагала озаботиться строительством многоуровневых паркингов вне проезжей части. Или вообще запретить парковку в принципе в исторической части. Тогда мы разгрузим дороги и увеличим интенсивность движения", - резюмировал Александр Ремиз.