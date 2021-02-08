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Общество

ГИБДД выступила за перенос трамвайной остановки у рынка "Норд"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз сообщил, что инспекция предложила властям Самары убрать трамвайную остановку с опасного перекрестка Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда и перенести ее к началу съезда с моста.

Александр Ремиз в интервью "Самарскому обозрению" сообщил, что указанный перекресток травмоопасен и многие годы остается одним из очагов аварийности в городе. Всего в Самаре, по его словам, восемь очагов аварийности.

"Стабильный очаг аварийности — травмоопасный перекресток Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда. В прошлом году там было шесть ДТП, в которых один человек погиб, пять пострадало. На этом участке пешеходы выходят с рынка "Норд" на проезжую часть, переходят дорогу в неположенном месте. Там очень много пожилых граждан. А Заводское шоссе — это еще и грузовой транспорт: водитель сидит высоко — пешеходов не видно. Да, были годы, когда там по 8-9 человек гибли, но хвалиться здесь нечем", — отметил врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области.

Он сообщил, что в мэрию Самары направлено предложение — ликвидировать трамвайную остановку на этом месте.

"Наше предложение — полностью убрать оттуда трамвайную остановку. Сейчас она совмещена с автобусной. Может, многие уже видели островки безопасности на улице XXII Партсъезда сразу после съезда с моста. Они сделаны под будущие посадочные площадки. Туда перенесут трамвайную остановку, и мы очень надеемся, что администрация города уже в 2021 году все это реализует. Остановка автобуса останется на прежнем месте", — прокомментировал он.

Гид потребителя

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