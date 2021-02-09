В Самаре на. Пионерской 10 февраля будет ограничено движение

В среду, 10 февраля, в Самаре на. Пионерской вводят временное ограничение движения из-за проведения Дня памяти погибших сотрудников ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 10 февраля, в Самаре на. Пионерской вводят временное ограничение движения из-за проведения Дня памяти погибших сотрудников ГУ МВД России по Самарской области.

С 6:00 ул. Пионерская будет перекрыта от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина. Движение возобновится только в 14:00. Общественный транспорт будет работать в прежнем режиме.

Напомним, что 10 февраля 1999 г. в Самаре произошел пожар в здании Главного управления внутренних дел, унесший жизни 57 человек.