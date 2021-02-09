16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на. Пионерской 10 февраля будет ограничено движение Организация, поставляющая продукты в самарские школы, оштрафована за нарушения Уроки в школах региона отменят при температуре ниже 25-30°С Девятый пресс-тур проекта "Поехали!" расскажет об истории железной дороги и МЧС Суд обязал Волжское казачье войско покинуть самарский лесопарк

Общество

В Самаре на. Пионерской 10 февраля будет ограничено движение

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 10 февраля, в Самаре на. Пионерской вводят временное ограничение движения из-за проведения Дня памяти погибших сотрудников ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 10 февраля, в Самаре на. Пионерской вводят временное ограничение движения из-за проведения Дня памяти погибших сотрудников ГУ МВД России по Самарской области. 

С 6:00 ул. Пионерская будет перекрыта от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина. Движение возобновится только в 14:00. Общественный транспорт будет работать в прежнем режиме.

Напомним, что 10 февраля 1999 г. в Самаре произошел пожар в здании Главного управления внутренних дел, унесший жизни 57 человек.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28