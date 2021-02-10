Печи в городе: жительница дома в центре Самары вынуждена отапливать его дровами

Дом на ул. Самарской, 147 полон контрастов. Снаружи открытка - пряничный фасад, спешно приведенный в порядок к ЧМ-2018 и выкрашенный в фотогеничный розовый, обновленные деревянные ворота... Можно предположить, что за этой оберткой живут хранители традиций купеческой Самары, попивающие чай из наследных самоваров.

А внутри "сюрприз": печка-голландка на дровах, удобства на улице, прогнившие, продуваемые стены, "дырявая" крыша и жильцы, уставшие ждать справедливости и расселения. И это в паре домов от шикарного отеля Lotte...

Газ в доме есть, правда, только на кухне. Лет 15 назад жильцы хотели провести его и для отопления, но в районной администрации инициативу завернули, заявив, что дом скоро будет расселен.

Зимой конфорки на плите нужно жечь 24/7, чтобы воздух был постоянно прогрет хотя бы до +16: мощностей голландки не хватает, и в -20 за окном это особенно заметно. От постоянного использования газа не выветривается специфический запах, и уже через пять минут нахождения в помещении начинает болеть голова и клонить в сон. Проветривать нельзя - замерзнешь.

Для дополнительного "утепления" на стенах висят ковры, а наружная стена частично обшита пластиковыми панелями. Правда, толку от этих мер - чуть.

Жильцы дома по ул. Самарской, 147 словно отброшены машиной времени на 100 лет назад. Только вместо "очарования прошлых эпох" вынуждены мириться с коммунальными благами вековой давности.

Они бы рассказали, каково это - в двадцатиградусный мороз справлять нужду на улице, носить по гололеду дрова из сарая, рискуя оказаться прижатыми шифером, сползающим с разрушающейся крыши... Но слушать особо некому - муниципальные власти в курсе, но проблемы решать не торопятся.

На казенном языке есть определение для такого жилья: "морально устаревшее", "с неполными удобствами", "аварийное" или "ветхое". Чиновничий язык сух и беспристрастен, а попытки жильцов добиться справедливости разбиваются о бюрократические рифы не первый десяток лет.

В 1977 г. половину дома (постройка датируется 1917 годом. - Прим. Волга Ньюс) расселили. Спустя несколько дней после переезда соседей, по словам местных, в детской комнате, где проживала шестилетняя девочка, обрушилась крыша. Тогда буквально чудом удалось избежать катастрофы. Однако вторая половина дома до сих пор лишь числится в списках на переселение. Между тем постройка продолжает ветшать и рушиться снаружи и изнутри.

"Я не раз обращалась в районную администрацию с разными просьбами - перевести печку на газ, провести ремонт крыши. Но там постоянно отмахивались, мол, этот адрес и так в очереди стоит, ждите", - рассказывает 65-летняя пенсионерка Людмила Борисовна Нилова.

Она ветеран труда, репрессированная немка Поволжья. В этом году ей прибавили пенсию - вместо 13 тысяч она теперь получает 13,6. Но этого, конечно, не хватает на поддержание дома, на мелкий ремонт, оплату "коммуналки", покупку дров. Дрова, кстати, - недешевое удовольствие, сетует Людмила Нилова. Пока женщине с их поставкой помогают родственники, но как быть, если помощь прекратится, она пока не знает.

Недавно на ее проблему обратил внимание депутат Ленинского района Александр Шатилов. В Twitter он обратился к чиновникам с вопросом об аварийной крыше. Глава администрации Ленинского района ответила: "Выезжали на место, выдаем предписание обслуживающей организации "РЭУ-3" на восстановление поврежденных участков кровли. Также обращаемся в департамент управления имуществом Самары для проведения обследования здания".

В ДУИ ответили, что дома по улице Самарской, №№ 145, 147, 149 обследованы, в ближайшее время пакеты документов будут направлены в межведомственную комиссию района.

Александр Шатилов сообщил, что продолжит держать ситуацию на контроле.

"Пока зарубежные компании тестируют многоразовые ракеты, в нашей космической столице продолжают топить дровами. Ветхого жилья в историческом центре действительно много, возможно, не все топят дровами, но условия жизни во всех случаях ужасные. Как мне сообщили избиратели моего округа, были попытки переселения перед чемпионатом мира по футболу, однако потом сроки переселения стали откладываться. Что касается Самарской, 147 - департамент управления имуществом только сделал обследование дома. Результаты этого обследования еще не опубликованы, будем наблюдать за ситуацией", - прокомментировал депутат.