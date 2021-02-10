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Общество

В Самаре сорвана поставка медизделий для реанимации недоношенных детей

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское УФАС включила информацию об ООО "СИРИУС" в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не исполнила контракт по поставке изделий медицинского назначения (для выездной бригады отделения реанимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей) для нужд ГБУЗ СОДКБ им. Н.Н.Ивановой.

В УФАС обратились представители больницы. Согласно контракту, заключенного 10 января 2020 г., поставка оборудования должна была проводиться в течение пяти дней после заявки. Поставщик нарушил свои обязательства и не поставлял товар.

Заказчиком были приняты попытки урегулировать сложившуюся ситуацию в претензионном порядке, однако ответ на претензию получен не был. 9 декабря 2020 г. ГБУЗ СОДКБ им. Н.Н. Ивановой было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

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